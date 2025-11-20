Уголовное дело завели из-за гибели двух пенсионерок в ДТП в Выксе

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Выксе, в котором погибли две пожилые женщины. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, трагедия произошла вечером 19 ноября. 29-летний местный житель без водительских прав, управляя автомобилем "ВАЗ 21099", сбил двух женщин 70 и 69 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшие были госпитализированы. Обе женщины получили тяжелые травмы и вскоре скончались от полученных повреждений.
Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Ранее сообщалось, что снегоуборочная машина сбила 62-летнюю женщину около нерегулируемого перехода в Нижнем Новгороде.
