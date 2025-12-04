Нового перевозчика ищут для трех нижегородских автобусов за 258 млн рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде ищут переводчика, который с начала 2026 года займется обслуживанием трех городских автобусных маршрутов. На эти цели выделено более 258 млн рублей из областного бюджета. Об этом свидетельствует сайт госзакупок.

Контракт рассчитан на восемь месяцев — с 1 января по 31 августа 2026 года. За это время перевозчик должен будет обеспечить стабильную работу транспорта на маршрутах № 5, 11 и 26.

На маршруте № 5, который соединяет площадь Горького с улицей Деловой, будут работать два автобуса среднего класса.

По маршруту № 26, проходящему от микрорайона Кузнечиха-2 до улицы Долгополова, планируется задействовать 14 больших автобусов.

А на линии № 11 от улицы Дружаева до аэропорта ежедневно выйдут 10 автобусов большого класса.

Прием заявок от перевозчиков идет до 22 декабря 2025 года. Начальная цена контракта — 258 612 930 рублей.

Напомним, с 1 ноября стоимость проезда в городском транспорте составляет 40 рублей

Ранее сообщалось, что перевозчика также ищут на нижегородский маршрут №111.