Мудров прокомментировал скандал с воспитательницей в Городецком округе

Фото: Александр Воложанин

Глава Городецкого округа Александр Мудров высказался о скандале с воспитательницей детсада в интервью НИА "Нижний Новгород".

Про воспитательницу, которая якобы издевается над детьми, рассказали в сюжете "Кстати" (16+). Некоторые родители пожаловались, что их дети возвращаются из садика с синяках и ссадинах. Одному мальчику даже раздробило палец на руке, но помощь ему не оказали. Из сюжета следовало, что родители требуют уволить сотрудницу дошкольного учреждения и никогда больше не допускать ее к работе с детьми.

Вскоре сотрудники СК завели уголовное дело по статье об истязании. Свою проверку организовала и прокуратура.

В беседе с НИА Мудров сказал, что все не так однозначно. По его словам, журналисты взяли интервью у родителей детей, которые уже не ходят в этот садик.

"Мы провели родительское собрание, и только мать одного ребенка выступает против воспитательницы. Остальные говорят, что их все устраивает", - заявил он.

Как выяснилось, родительница обратилась к главе МСУ месяц назад. Предоставленные ею материалы были переданы в управление образования для проведения проверки. Оказалось, фотографии, которые она принесла, трехлетней давности. 

"Воспитателя уже привлекли к дисциплинарной ответственности, потому что она действительно недосмотрела за ребенком, вовремя не вызвала скорую, неправильно оказала медпомощь", - поделился Мудров.

По его мнению, телесюжет получился однобоким. "Естественно факты, которые описываются в сюжете, недопустимы. По ним нужно проводить проверки, но основанные на подтвержденных фактах", - заключил Мудров.

Тем временем ходом расследования уголовного дела заинтересовался глава Следкома России Александр Бастрыкин. Он запросил доклад у руководителя регионального управления СКР.

Ранее по инциденту в детсаду высказался глава нижегородского минобра Михаил Пучков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Городецкий район Детсады Уголовное дело
