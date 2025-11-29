Михаил Пучков прокомментировал ситуацию с жестоким обращением в детсаду Городца

Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
29 ноября 2025 10:32 Общество
Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков прокомментировал ситуацию, связанную с жалобами родителей на жестокое обращение с детьми в одном из детских садов города Городца. По его словам, инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, требует тщательного и объективного разбирательства, и не так однозначен, как это представляют некоторые источники. Об этом он написал в MAX. 

Напомним, родители рассказали журналистам, что дети возвращались домой с синяками, ожогами и даже переломами, при этом воспитатели якобы не оказывали необходимую помощь. Также сообщается, что воспитательница могла применять грубую силу и принуждать детей к приёму пищи, несмотря на индивидуальные противопоказания. Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье об истязании, а прокуратура начала собственную проверку исполнения законодательства при оказании образовательных и воспитательных услуг, а также условий пребывания детей в учреждении.

Пучков подтвердил, что случай травмы ребёнка, фотографии которого распространяются в интернете, действительно имел место. Однако, по его словам, речь идет о происшествии 2022 года, когда ребенок прищемил палец дверью по недосмотру воспитателя. В результате внутренней проверки тогда воспитателю был объявлен выговор, а также принесены извинения родителям пострадавшего.

"Почему случай трёхлетней давности выдаётся за свежее происшествие, которое, как заявляется, "стало последней каплей" и кому это нужно ещё предстоит выяснить", - отметил он.

Также министр добавил, что в адрес воспитателя поступали как жалобы, так и коллективное обращение в её поддержку. Он рекомендовал педагогу обратиться в комиссию по защите чести и достоинства педагогов, действующую при министерстве. Пучков призвал не делать поспешных выводов на основе неполной информации и подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем.

В свою очередь, министерство образования и науки Нижегородской области сообщило НИА "Нижний Новгород", что по факту обращения родителя воспитанника проводится внеочередная проверка. В рамках разбирательства взяты объяснительные с воспитателя и заведующей дошкольного учреждения, устанавливается хронология произошедшего. По итогам проверки будут приняты соответствующие решения.

Добавим, ранее уголовное дело возбудили из-за издевательств над малышами в одном из детсадов в Павлове. 

Теги:
Детсады Жалобы Михаил Пучков
