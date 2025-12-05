Илья Чефанов снова приносит победу "Торпедо" в серии буллитов

Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
05 декабря 2025 22:29 Спорт
Фото: ХК "Торпедо"

Хоккеисты нижегородского "Торпедо" одержали волевую победу над "Шанхайскими Драконами" в заключительном матче перед паузой в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Алексея Исакова.

Игра выдалась напряжённой. К концу третьего периода "автозаводцы" вели 3:1, но хозяева восстановили равновесие за две минуты до финальной сирены. Форвард "Драконов" Борна Рендулич оформил хет-трик.

В составе "Торпедо" отличились защитник Илья Хохлов, забросивший первую шайбу за бело-синих, а также нападающие Владимир Ткачев, который провел 800-й матч в КХЛ, и Егор Виноградов.

Дополнительное время не выявило победителя, и судьба встречи решалась в серии буллитов. Как и в предыдущем матче, решающее слово осталось за Ильей Чефановым. Его хладнокровный бросок принёс "Торпедо" вторую подряд победу.

Теперь чемпионат уходит на паузу в связи с проведением Кубка Первого канала, который состоится с 11 по 14 декабря в Екатеринбурге.

Следующий матч (6+) нижегородцы проведут 16 декабря на выезде против "Нефтехимика".

Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
