Исаков об аренде Артамонова: "Не нашли возможности сдвинуть с мертвой точки"

21 ноября 2025 08:05 Спорт
Фото: ХК "Торпедо"

20 ноября хоккейный клуб "Торпедо" в своих соцсетях официально подтвердил, что нападающий нижегородской системы Никита Артамонов продолжит сезон в аренде в нижнекамском "Нефтехимике". Подобное решение касательно молодого форварда не стало сюрпризом для многих болельщиков.

Главный тренер нижегородцев Алексей Исаков прокомментировал решение отпустить игрока. По его словам, оно далось непросто и стало итогом длительных обсуждений внутри штаба.

"Честно скажу, непростое решение. Оно было выстрадано определенными сомнениями и размышлениями. Решение было принято, в первую очередь, в интересах игрока. Последние полгода мы с ним пытаемся что-то придумать, но у нас не получалось, поэтому решили, что он пойдёт в команду, где тренер достаточно хорошо развивает молодёжь, и стиль игры команды может ему подойти", — сказал Алексей Исаков на пресс-конференции после победы над "Спартаком".

В прошлом сезоне Артамонов был лучшим бомбардиром "Торпедо" — 39 очков (22+17) в 63 матчах. Однако в нынешнем чемпионате у игрока возникли трудности: всего одно очко в 16 матчах и регулярные поездки в фарм-клуб. Там он провел 8 игр и набрал 4 очка (2+2).

"Здесь много причин, которые привели к этому решению. Сезон на сезон не похож. В каждом сезоне игрок получает новый вызов, и непросто сохранять тот уровень, который ты показывал в предыдущем. Мы пробовали разные подходы, прорабатывались разные моменты, но мы не нашли возможности сдвинуть с мёртвой точки. Немного не пошло, поэтому решение — поменять обстановку, найти какие-то новые эмоции", — добавил наставник.

Перед отъездом Никиты в Нижнекамск, Исаков лично пообщался с ним.

"Я с ним поговорил сегодня, перед его отъездом. С одной стороны, достаточно банально, с другой стороны, просто и четко: мы пожелали ему удачи, чтобы он смог вернуться на тот уровень, который у него был в прошлом году. Единственное, не хотели, чтобы он против нас ярко играл, — пошутил тренер.

