Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
03 декабря 2025 22:13Нижегородское "Торпедо" вырвало победу у ЦСКА в серии буллитов
03 декабря 2025 11:59Церемония награждения спортсменов-паралимпийцев прошла в Дзержинске
03 декабря 2025 11:44Нижегородское "Торпедо" может переехать на новую Ледовую арену в марте
03 декабря 2025 09:38Волейболисты "Горького" всухую уступили "Динамо"
01 декабря 2025 22:03Московское "Динамо" всухую разгромило "Торпедо"
01 декабря 2025 09:25Футзалисты "Торпедо" уступили в первом матче четвертьфинала Кубка России
30 ноября 2025 17:3077-летняя нижегородка номинирована на международную премию для стримеров
29 ноября 2025 17:31"Пари НН" прервал серию проигрышей победой над "Акроном"
28 ноября 2025 23:12"Торпедо" уступило минскому "Динамо" в третий раз в сезоне
28 ноября 2025 16:25Антон Евменов: "Не хотелось бы терять Боселли бесплатно"
Спорт

Нижегородское "Торпедо" вырвало победу у ЦСКА в серии буллитов

03 декабря 2025 22:13 Спорт
Нижегородское Торпедо вырвало победу у ЦСКА в серии буллитов

Фото: ХК "Торпедо"

В напряжённом матче выездной серии хоккеисты "Торпедо" обыграли московское ЦСКА. Третья встреча этого сезона завершилась в пользу "автозаводцев" в серии буллитов — 5:4.

Армейцы начали встречу активно и открыли счёт уже на четвёртой минуте первого периода. Несмотря на нарастающее давление со стороны гостей, "Торпедо" не смогло реализовать свои моменты до перерыва.

Во втором периоде нижегородцы смогли переломить ход встречи. Владислав Фирстов сравнял счёт, а затем Максим Летунов вывел команду вперёд, реализовав численное большинство. Однако под занавес периода ЦСКА восстановил равновесие, воспользовавшись игрой в неравных составах.

На старте третьего периода москвичи вновь вышли вперёд, но "Торпедо" быстро ответило. Владимир Ткачёв забил свою первую шайбу за команду после красивой передачи Егора Виноградова. Спустя минуту Никита Шавин, воспользовавшись рикошетом, вывел гостей вперёд. ЦСКА не сдался и сравнял счёт в середине заключительного отрезка, отправив четвёртую шайбу в ворота Ивана Кульбакова. Больше голов в основное время команды не забили, и игра перешла в овертайм.

Дополнительные пять минут не выявили победителя, и судьба встречи решалась в серии буллитов. Победный бросок исполнил Илья Чефанов, который также отметился результативной передачей на Никиту Шавина в основное время.

Эта победа позволила подопечным Алексея Исакова набрать 43 очка и вернуться на четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч (6+) "Торпедо" проведёт 5 декабря в Санкт-Петербурге против "Шанхайских Драконов".

Ранее сообщалось, что "Торпедо" может перебраться в новый Ледовый дворец уже в марте 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных