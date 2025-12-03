Нижегородское "Торпедо" вырвало победу у ЦСКА в серии буллитов Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

В напряжённом матче выездной серии хоккеисты "Торпедо" обыграли московское ЦСКА. Третья встреча этого сезона завершилась в пользу "автозаводцев" в серии буллитов — 5:4.

Армейцы начали встречу активно и открыли счёт уже на четвёртой минуте первого периода. Несмотря на нарастающее давление со стороны гостей, "Торпедо" не смогло реализовать свои моменты до перерыва.

Во втором периоде нижегородцы смогли переломить ход встречи. Владислав Фирстов сравнял счёт, а затем Максим Летунов вывел команду вперёд, реализовав численное большинство. Однако под занавес периода ЦСКА восстановил равновесие, воспользовавшись игрой в неравных составах.

На старте третьего периода москвичи вновь вышли вперёд, но "Торпедо" быстро ответило. Владимир Ткачёв забил свою первую шайбу за команду после красивой передачи Егора Виноградова. Спустя минуту Никита Шавин, воспользовавшись рикошетом, вывел гостей вперёд. ЦСКА не сдался и сравнял счёт в середине заключительного отрезка, отправив четвёртую шайбу в ворота Ивана Кульбакова. Больше голов в основное время команды не забили, и игра перешла в овертайм.

Дополнительные пять минут не выявили победителя, и судьба встречи решалась в серии буллитов. Победный бросок исполнил Илья Чефанов, который также отметился результативной передачей на Никиту Шавина в основное время.

Эта победа позволила подопечным Алексея Исакова набрать 43 очка и вернуться на четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч (6+) "Торпедо" проведёт 5 декабря в Санкт-Петербурге против "Шанхайских Драконов".

Ранее сообщалось, что "Торпедо" может перебраться в новый Ледовый дворец уже в марте 2026 года.