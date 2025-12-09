Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

13 матерям нижегородских участников СВО вручили почетный знак "Признание"

09 декабря 2025
13 матерям нижегородских участников СВО вручили почетный знак Признание

Фото: Максим Огурцов

8 декабря в Нижегородском кремле прошла церемония награждения матерей военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в зоне проведения СВО. Почетный знак "Признание" Нижегородского совета женщин получили 13 жительниц региона. Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

В церемонии приняли участие председатель Нижегородского совета женщин Ольга Краснова, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Паков, а также матери погибших героев из Большемурашкинского, Вознесенского, Лукояновского, Починковского, Перевозского, Сокольского, Чкаловского округов и районов Нижнего Новгорода.

Имена военнослужащих, чьим матерям были вручены знаки, хорошо известны жителям области: в их честь созданы уголки славы и установлены мемориальные доски в образовательных учреждениях, где они учились, а также в музеях и парках Победы тех населенных пунктов, где они жили.

Ольга Краснова напомнила, что ровно год назад Нижегородский совет женщин учредил почетный знак "Признание". По ее словам, эта награда символизирует признание материнской доблести и многолетнего материнского труда, а также мужества и героизма сыновей, чьи подвиги навсегда остаются нравственным ориентиром для будущих поколений и высшим примером подлинного патриотизма. Она поблагодарила женщин за воспитание настоящих героев.

За год знак "Признание" получили 53 нижегородские матери, сыновья которых погибли, выполняя свой долг на СВО. Память павших воинов участники церемонии почтили минутой молчания.

Ранее стало известно, что нижегородскую медаль за поддержку СВО хотят присваивать в том числе посмертно.

