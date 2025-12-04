Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Орден Мужества передали семьям участников СВО в Нижнем Новгороде

04 декабря 2025 18:30 Общество
Орден Мужества передали семьям погибших участников СВО в Ленинском районе

В администрации Ленинского района Нижнего Новгорода состоялась торжественная церемония вручения государственных наград семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообшила пресс-служба мэрии. 

Орден Мужества был передан родственникам рядовых Никиты Васильева, Николая Марченко, Вадима Разина, ефрейторов Олега Лыткина, Георгия Кулашвили и сержанта Евгения Кабанец. Все они погибли, выполняя боевые задачи.

Глава администрации района Сергей Лукоянов отметил, что бойцы отдали свои жизни, защищая Родину и близких, показав пример мужества и самоотверженности.

"Их подвиги олицетворяют стойкость и преданность России. Эти ребята с честью выполнили свой воинский долг и за проявленную самоотверженность, мужество и отвагу были удостоены ордена Мужества. Они навсегда останутся для нас символом истинного патриотизма", — подчеркнул Лукоянов.

На церемонии также присутствовал временно исполняющий обязанности военного комиссара Ленинского и Канавинского районов Нижнего Новгорода Юрий Вавилов.

Ранее сообщалось, что нижегородским бойцам СВО подарили грузопассажирский автомобиль.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Награды СВО
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных