Три медицинских работника Нижнего Новгорода отмечены государственными наградами Общество

Фото: с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 22 октября 2025 года подписал указ о награждении выдающихся медицинских работников из Нижнего Новгорода.

Директор федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Приволжский окружной медицинский центр" (ПОМЦ) Сергей Романов получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за свой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю преданность своему делу.

Заведующий операционным блоком Научно-исследовательского института — Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени Б.А. Королёва Владимир Чигинев был удостоен ордена Пирогова за значительные достижения в области медицины и многолетнюю добросовестную работу.

Светлане Дзюбак, заместитель директора ПОМЦ, было присвоено звание "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" в знак признания её выдающихся заслуг в сфере здравоохранения.

Напомним, тем же указом глава Городецкого округа Нижегородской области Александр Мудров награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", а Наталья Тарабарина из Павловского района стала обладательницей почётного звания "Мать-героиня",