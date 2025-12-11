Правительство РФ направит 71 млн рублей на зарплаты нижегородских врачей

Фото:
Правительство России приняло решение направить более 9,6 млрд рублей на увеличение зарплат врачей и среднего медицинского персонала в 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Финансирование предусмотрено с учетом прогноза роста числа работников в системе здравоохранения.
Согласно расчетам, в 2026 году в медицинские учреждения страны выйдут на работу свыше 6 тысяч врачей и более 8 тысяч специалистов среднего звена.
Нижегородская область получит чуть более 71 млн рублей. Эти средства будут направлены на повышение оплаты труда медицинских работников региона.
Ранее в нижегородском минздраве рассказали, врачей каких специальностей не хватает региону.
