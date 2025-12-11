Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Правительство РФ направит 71 млн рублей на зарплаты нижегородских врачей

11 декабря 2025 14:54 Общество
Правительство РФ направит 71 млн рублей на зарплаты нижегородских врачей

Фото: Александр Воложанин

Правительство России приняло решение направить более 9,6 млрд рублей на увеличение зарплат врачей и среднего медицинского персонала в 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Финансирование предусмотрено с учетом прогноза роста числа работников в системе здравоохранения.

Согласно расчетам, в 2026 году в медицинские учреждения страны выйдут на работу свыше 6 тысяч врачей и более 8 тысяч специалистов среднего звена.

Нижегородская область получит чуть более 71 млн рублей. Эти средства будут направлены на повышение оплаты труда медицинских работников региона.

Ранее в нижегородском минздраве рассказали, врачей каких специальностей не хватает региону.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Врачи Зарплата Здравоохранение
