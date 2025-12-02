Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Молодым врачам разрешили отказаться от наставничества в Нижегородской области

Молодым врачам разрешили отказаться от наставничества в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

Молодые специалисты в сфере медицины, начинающие карьеру в Нижегородской области, получили право выбора: проходить обязательное наставничество или отказаться от него. Об этом сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале, ссылаясь на представителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

Ранее планировалось, что с 2026 года все выпускники медицинских вузов — вне зависимости от формы обучения — должны будут пройти трёхлетнее наставничество в учреждениях, работающих по системе обязательного медицинского страхования.

Теперь у выпускников появилась альтернатива. Если молодой врач решит не проходить наставничество, ему предстоит регулярно подтверждать свою квалификацию. В этом случае необходимо будет раз в пять лет сдавать первичную аккредитацию.

Экзамен состоит из трех этапов: тестирования, работы на симуляционных станциях и решения клинических задач. В отличие от этой схемы, опытные врачи проходят только периодическую аккредитацию.

