Молодым врачам разрешили отказаться от наставничества в Нижегородской области

Фото:
Молодые специалисты в сфере медицины, начинающие карьеру в Нижегородской области, получили право выбора: проходить обязательное наставничество или отказаться от него. Об этом сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале, ссылаясь на представителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.
Ранее планировалось, что с 2026 года все выпускники медицинских вузов — вне зависимости от формы обучения — должны будут пройти трёхлетнее наставничество в учреждениях, работающих по системе обязательного медицинского страхования.
Теперь у выпускников появилась альтернатива. Если молодой врач решит не проходить наставничество, ему предстоит регулярно подтверждать свою квалификацию. В этом случае необходимо будет раз в пять лет сдавать первичную аккредитацию.
Экзамен состоит из трех этапов: тестирования, работы на симуляционных станциях и решения клинических задач. В отличие от этой схемы, опытные врачи проходят только периодическую аккредитацию.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+