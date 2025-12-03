Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Общество

Два нижегородских медика отмечены наградами российского правительства

03 декабря 2025 10:13 Общество
Два нижегородских медика стали лауреатами Премии Правительства России

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Два нижегородских врача стали лауреатами Премии правительства России в области науки и технологий за 2025 год. Владимир Загайнов и Николай Киселёв вошли в состав команды, разработавшей новый, по-настоящему эффективный подход к лечению альвеококкоза печени, сообщает главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Премию вручал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Альвеококкоз долгое время считался практически приговором: хирургическое лечение было сложно и редко давало хорошие результаты. Но группа врачей и учёных под руководством хирурга Сергея Восканяна смогла изменить подход к лечению. Их методика даёт пациентам реальный шанс на выздоровление.

Владимир Загайнов — профессор, заведующий кафедрой ПИМУ и главный трансплантолог Нижегородской области. Именно он руководил первой в регионе операцией по пересадке почки в НОКБ имени Семашко. Николай Киселёв возглавляет отделение абдоминальной онкологии и рентгенхирургии в областном онкодиспансере.

Ранее сообщалось, что в Воротынском районе врачи вернули к жизни спортсменку после остановки сердца. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных