Два нижегородских медика отмечены наградами российского правительства Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Два нижегородских врача стали лауреатами Премии правительства России в области науки и технологий за 2025 год. Владимир Загайнов и Николай Киселёв вошли в состав команды, разработавшей новый, по-настоящему эффективный подход к лечению альвеококкоза печени, сообщает главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Премию вручал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Альвеококкоз долгое время считался практически приговором: хирургическое лечение было сложно и редко давало хорошие результаты. Но группа врачей и учёных под руководством хирурга Сергея Восканяна смогла изменить подход к лечению. Их методика даёт пациентам реальный шанс на выздоровление.

Владимир Загайнов — профессор, заведующий кафедрой ПИМУ и главный трансплантолог Нижегородской области. Именно он руководил первой в регионе операцией по пересадке почки в НОКБ имени Семашко. Николай Киселёв возглавляет отделение абдоминальной онкологии и рентгенхирургии в областном онкодиспансере.

