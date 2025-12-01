Слабовидящие нижегородцы продолжат работать массажистами в больницах

Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области добился сохранения рабочих мест для медсестёр и медбратьев по массажу с нарушением зрения. Эти специалисты смогут и дальше трудиться в государственных больницах, несмотря на недавние изменения в рекомендациях Минздрава.
Как сообщает главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, ранее их должности были исключены из перечня рекомендованных для отделений ранней медицинской реабилитации. Это создавало угрозу увольнения для многих профессионалов с инвалидностью по зрению.
Поводом для вмешательства профсоюза стало обращение одного из массажистов с инвалидностью. После этого областной комитет организации, совместно с Нижегородским медицинским колледжем и профильными специалистами, направил запрос в Минздрав РФ.
В итоге в ведомстве пояснили, что медсёстры и медбратья по массажу могут входить в реабилитационные команды. Это означает, что специалисты с нарушением зрения сохраняют право работать по своей профессии.
Таким образом профсоюзу удалось защитить не только права действующих сотрудников, но и перспективы студентов с инвалидностью, обучающихся по этой специальности.
