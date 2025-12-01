Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Общество

Слабовидящие нижегородцы продолжат работать массажистами в больницах

01 декабря 2025 12:00 Общество
Слабовидящие нижегородцы продолжат работать массажистами

Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области добился сохранения рабочих мест для медсестёр и медбратьев по массажу с нарушением зрения. Эти специалисты смогут и дальше трудиться в государственных больницах, несмотря на недавние изменения в рекомендациях Минздрава.

Как сообщает главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, ранее их должности были исключены из перечня рекомендованных для отделений ранней медицинской реабилитации. Это создавало угрозу увольнения для многих профессионалов с инвалидностью по зрению.

Поводом для вмешательства профсоюза стало обращение одного из массажистов с инвалидностью. После этого областной комитет организации, совместно с Нижегородским медицинским колледжем и профильными специалистами, направил запрос в Минздрав РФ.

В итоге в ведомстве пояснили, что медсёстры и медбратья по массажу могут входить в реабилитационные команды. Это означает, что специалисты с нарушением зрения сохраняют право работать по своей профессии.

Таким образом профсоюзу удалось защитить не только права действующих сотрудников, но и перспективы студентов с инвалидностью, обучающихся по этой специальности.

Ранее минздрав рассказал, каких врачей не хватает в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

