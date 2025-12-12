Нижегородские коллекторы и МФО получили штрафы на 20 млн рублей Происшествия

В первом полугодии 2025 года жители Нижегородской области направили более 500 жалоб на незаконные действия коллекторов, микрофинансовых организаций и региональных банков. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.

Люди жаловались на назойливые звонки, грубость в разговоре, сообщения в большом количестве, разглашение личной информации и попытки взыскать долги через третьих лиц.

По результатам проверок судебные приставы составили 215 административных протоколов. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила почти 20 млн рублей.

В реестре профессиональных коллекторских организаций в регионе зарегистрировано 20 юридических лиц, а также 9 филиалов и представительств. Кроме того, на территории области работают 13 микрофинансовых организаций и 3 региональных банка.

По данным на 1 декабря, в бюджет уже поступило 19 млн 747 тысяч рублей в виде административных штрафов. Нарушители привлечены к ответственности по статье 14.57 КоАП РФ — за несоблюдение законодательства при возврате просроченной задолженности.

Ранее сообщалось, что нижегородские приставы оштрафовали банк за навязчивые звонки должнику.