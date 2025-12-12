Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 декабря 2025 10:47Нижегородские коллекторы и МФО получили штрафы на 20 млн рублей
12 декабря 2025 10:30Аферисты убедили нижегородца отдать полмиллиона рублей и семейный сейф
12 декабря 2025 09:56Мать семерых детей из Заволжья задержали за долги по алиментам
12 декабря 2025 09:42Условный срок получил директор нижегородского яхт-клуба за гибель подростка
12 декабря 2025 07:11Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Балахне
11 декабря 2025 19:40Мебельным аферистам в Нижнем Новгороде грозит срок за обман 63 клиентов
11 декабря 2025 17:44Три административных дела завели после ДТП со скорой в Дзержинске
11 декабря 2025 17:30Опубликовано видео ДТП со скорой помощью в Дзержинске
11 декабря 2025 14:41Появились подробности ДТП со скорой помощью в Дзержинске
11 декабря 2025 14:28Двое детей получили ожоги на пожаре в Дальнеконстантиновском районе
Происшествия

Нижегородские коллекторы и МФО получили штрафы на 20 млн рублей

12 декабря 2025 10:47 Происшествия
Нижегородские коллекторы и МФО получили штрафы на 20 млн рублей

В первом полугодии 2025 года жители Нижегородской области направили более 500 жалоб на незаконные действия коллекторов, микрофинансовых организаций и региональных банков. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.

Люди жаловались на назойливые звонки, грубость в разговоре, сообщения в большом количестве, разглашение личной информации и попытки взыскать долги через третьих лиц.

По результатам проверок судебные приставы составили 215 административных протоколов. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила почти 20 млн рублей.

В реестре профессиональных коллекторских организаций в регионе зарегистрировано 20 юридических лиц, а также 9 филиалов и представительств. Кроме того, на территории области работают 13 микрофинансовых организаций и 3 региональных банка.

По данным на 1 декабря, в бюджет уже поступило 19 млн 747 тысяч рублей в виде административных штрафов. Нарушители привлечены к ответственности по статье 14.57 КоАП РФ — за несоблюдение законодательства при возврате просроченной задолженности.

Ранее сообщалось, что нижегородские приставы оштрафовали банк за навязчивые звонки должнику.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Долги ФССП Штраф
Поделиться:
Новости по теме
11 декабря 2025 09:001111 мигрантов выслали из Нижегородской области в 2025 году
28 ноября 2025 19:29Приставы освободили квартиру от нижегородки-должницы и десятков кошек
26 ноября 2025 17:35Приставы арестовали найденный у нижегородского театра BMW
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных