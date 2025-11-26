Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Общество

Приставы арестовали найденный у нижегородского театра BMW

26 ноября 2025 17:35 Общество
Приставы арестовали найденный у нижегородского театра BMW

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области

Судебные приставы изъяли автомобиль BMW X3, припаркованный у одного из театров Нижнего Новгорода. Машина принадлежит местному жителю, который задолжал юридическому лицу 2,5 млн рублей и не спешил решать проблему.

В ходе проверки выяснилось, что у мужчины есть автомобиль, на который уже наложен запрет на регистрационные действия. Кроме того, арестованы его счета, а сам он не может выехать за границу из-за ограничений.

Несмотря на все уведомления, должник отказывался выходить на связь и не предоставлял машину для ареста. В итоге транспортное средство обнаружили возле театра.

BMW арестовали и передали взыскателю на ответственное хранение. У владельца теперь есть 10 дней, чтобы добровольно погасить долг. Если этого не произойдёт, автомобиль продадут, а вырученные деньги пойдут на погашение задолженности.

Ранее сообщалось, что у нижегородской аграрной компании арестовали более 420 тонн пшеницы за долги.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

