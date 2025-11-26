Приставы арестовали найденный у нижегородского театра BMW

Фото:
Судебные приставы изъяли автомобиль BMW X3, припаркованный у одного из театров Нижнего Новгорода. Машина принадлежит местному жителю, который задолжал юридическому лицу 2,5 млн рублей и не спешил решать проблему.
В ходе проверки выяснилось, что у мужчины есть автомобиль, на который уже наложен запрет на регистрационные действия. Кроме того, арестованы его счета, а сам он не может выехать за границу из-за ограничений.
Несмотря на все уведомления, должник отказывался выходить на связь и не предоставлял машину для ареста. В итоге транспортное средство обнаружили возле театра.
BMW арестовали и передали взыскателю на ответственное хранение. У владельца теперь есть 10 дней, чтобы добровольно погасить долг. Если этого не произойдёт, автомобиль продадут, а вырученные деньги пойдут на погашение задолженности.
Ранее сообщалось, что у нижегородской аграрной компании арестовали более 420 тонн пшеницы за долги.
