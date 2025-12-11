Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 декабря 2025 09:001111 мигрантов выслали из Нижегородской области в 2025 году
11 декабря 2025 08:00Адвокат рассказал о последствиях неуплаты налогов до 1 декабря
11 декабря 2025 07:00Энергетики раскопали центр Нижнего Новгорода без разрешения
10 декабря 2025 19:24Карантин из-за опасного сорняка отменили в Нижегородской области
10 декабря 2025 18:58Нижегородцам рассказали, можно ли садиться рядом с водителем в маршрутках
10 декабря 2025 18:10Первая мощная метель накроет Нижегородскую область
10 декабря 2025 18:04Андрей Гнеушев оценил результаты работы Нижегородской области на подшефных территориях в ДНР
10 декабря 2025 17:42Вторая "Клиника памяти" начала работать в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 17:25Вторую полосу откроют на старом Борском мосту в конце декабря
10 декабря 2025 17:02Автоюрист Воропаев разъяснил, реально ли обязать электросамокатчиков сдавать ПДД
Общество

1111 мигрантов выслали из Нижегородской области в 2025 году

11 декабря 2025 09:00 Общество
1111 мигрантов выслали из Нижегородской области в 2025 году

Фото: Александр Воложанин

С начала 2025 года по 10 декабря из Нижегородской области были принудительно выдворены 1111 иностранных граждан. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

По информации ведомства, все выдворенные нарушили правила пребывания на территории Российской Федерации. В их числе — граждане стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Армению, Белоруссию, Туркменистан, Молдову, Китай, Алжир, Камерун, Нигерию и Египет.

Перед депортацией всех нарушителей размещают в специализированных учреждениях, предназначенных для временного содержания лиц, подлежащих выдворению.

После завершения всех необходимых процедур судебные приставы сопровождают иностранцев до пунктов пропуска через государственную границу, где передают их представителям пограничной службы.

Ранее сообщалось, что нелегальных мигрантов из Габона и Турции выслали из Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мигранты Миграция ФССП
Поделиться:
Новости по теме
04 декабря 2025 15:46Регионам хотят дать право ограничивать численность трудовых мигрантов
12 ноября 2025 16:48ФСБ выявила еще один канал легализации мигрантов в Нижегородской области
01 августа 2025 16:08Директора компании в Богородском районе осудят за незаконную миграцию
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных