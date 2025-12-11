1111 мигрантов выслали из Нижегородской области в 2025 году Общество

Фото: Александр Воложанин

С начала 2025 года по 10 декабря из Нижегородской области были принудительно выдворены 1111 иностранных граждан. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

По информации ведомства, все выдворенные нарушили правила пребывания на территории Российской Федерации. В их числе — граждане стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Армению, Белоруссию, Туркменистан, Молдову, Китай, Алжир, Камерун, Нигерию и Египет.

Перед депортацией всех нарушителей размещают в специализированных учреждениях, предназначенных для временного содержания лиц, подлежащих выдворению.

После завершения всех необходимых процедур судебные приставы сопровождают иностранцев до пунктов пропуска через государственную границу, где передают их представителям пограничной службы.

Ранее сообщалось, что нелегальных мигрантов из Габона и Турции выслали из Нижегородской области.