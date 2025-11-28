Приставы освободили квартиру от нижегородки-должницы и десятков кошек Происшествия

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижнем Новгороде судебные приставы освободили муниципальную квартиру от женщины-должницы и десятков кошек, которых она подбирала на улице.

По данным регионального управления ФССП, жительница Сормовского района длительное время не платила за коммунальные услуги. В результате в квартире отключили электричество. По иску администрации города суд постановил выселить женщину и предоставить ей жильё меньшей площади по договору социального найма.

При проверке выяснилось, что 56-летняя гражданка фактически в квартире не проживает. Вместо этого в помещении находилось множество бездомных кошек, за которыми не был организован должный уход. Уборка в квартире также не проводилась.

Несмотря на требования судебного пристава освободить помещение от личных вещей и животных, должница не предприняла никаких действий. Она также проигнорировала официальное предупреждение о вскрытии квартиры.

В итоге пристав в рамках закона вскрыл помещение. Все животные были переданы в специализированную организацию, а квартира возвращена муниципалитету.

Ранее сообщалось, что припаркованную у нижегородского театра иномарку изъяли у должника.