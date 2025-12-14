Потепление сменит морозы в Нижнем Новгороде на следующей неделе

Фото:
На следующей неделе в Нижнем Новгороде ожидается постепенное потепление. Об этом сообщают данные сервиса "Яндекс Погода".
Понедельник, 15 декабря, пройдет без осадков. Температура воздуха составит –8 градусов днем и –11 ночью.
Во вторник, 16 декабря, начнет теплеть. Днем и вечером возможен снег, температура повысится до –8 градусов днем и –2 ночью.
В среду в течение суток ожидается около 0 градусов, без осадков.
В четверг вновь пройдет снег, днем температура останется около нуля, а ночью потеплеет до +1.
В пятницу осадков не прогнозируется, температура составит –1 градус как днем, так и ночью.
В субботу вечером и ночью возможен снег. Днем будет –1, ночью — 0. В воскресенье, 21 декабря, в городе станет еще теплее: +1 градус днем, 0 — ночью.
Ранее ученый-фенолог ННГУ Михаил Любов рассказал, что аномально теплая погода на Новый год в Нижегородской области становится привычной.
