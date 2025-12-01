Аномально теплый ноябрь разрушил природные циклы на юге России: ждём неурожая? Общество

Из-за аномально тёплой осени и зимы в южных и центральных регионах России есть угроза неурожая, предупреждают агрономы. Раннее пробуждение деревьев может ослабить их перед холодами.

В Крыму уже начали набухать почки и распускаться растения, рассказала 360.ru председатель регионального отделения "Союза садоводов России" в Татьяны Олейник. На солнечном участке зацвела черешня, а на абрикосовых и яблоневых деревьях появились почки. Также распустилась сирень и каштаны. Однако не все деревья реагируют одинаково: защищённые от холодных ветров набухают быстрее, а растения в местах с низкими температурами остаются в покое.

Раннее цветение наблюдается и в других южных регионах. В Сочи на олеандрах появились листья, в Воронеже распустились крокусы, а в Белгороде проснулись комары.

Обычно деревья готовятся к зиме осенью, замедляя жизненные процессы. Аномально тёплая погода приводит к их преждевременному пробуждению. Деревья тратят энергию на сокодвижение, ослабляясь перед холодами. Татьяна Олейник предупреждает, что если зимой ударят морозы, набухшие почки могут повредиться, что приведёт к трещинам в коре, болезням и гибели деревьев.

Однако есть надежда на благоприятный исход: дожди могут увлажнить почву и спасти урожай. Тёплая осень и зима дают аграриям возможность продолжать посевные работы. В Крыму уже засеяли 558 гектаров земли. При благоприятной погоде посевы можно будет проводить до новогодних праздников.

Для успешного выращивания озимых важно следить за состоянием полей, бороться с вредителями и болезнями, а также помнить, что дождь важнее положительных температур для развития растений.