Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 декабря 2025 17:38Аномально теплый ноябрь разрушил природные циклы на юге России: ждём неурожая?
01 декабря 2025 17:3326,5 кг зараженных фруктов выявили в нижегородском аэропорту
01 декабря 2025 17:04Проекты помощи уязвимым группам населения представили в Нижнем Новгороде
01 декабря 2025 17:00"Нижегородский" сквер открылся в Сухуме
01 декабря 2025 16:51Нижегородцы прошли в финал конкурсов библиотечных практик общества "Знание"
01 декабря 2025 16:46Институт демографического развития устроил праздник для нижегородок в честь Дня матери
01 декабря 2025 16:43В Богородске состоялся автопробег в память о земляках  - ветеранах боевых действий
01 декабря 2025 16:40375 остановок оборудовали в Нижегородской области за два года
01 декабря 2025 15:52Почти 70% жителей Нижнего Новгорода используют ИИ в повседневной жизни
01 декабря 2025 15:37Нижегородский эксперимент по беспилотникам расширили еще на два региона
Общество

Аномально теплый ноябрь разрушил природные циклы на юге России: ждём неурожая?

01 декабря 2025 17:38 Общество
Аномально теплый ноябрь разрушил природные циклы на юге России: ждём неурожая?

Из-за аномально тёплой осени и зимы в южных и центральных регионах России есть угроза неурожая, предупреждают агрономы. Раннее пробуждение деревьев может ослабить их перед холодами.

В Крыму уже начали набухать почки и распускаться растения, рассказала 360.ru председатель регионального отделения "Союза садоводов России" в Татьяны Олейник. На солнечном участке зацвела черешня, а на абрикосовых и яблоневых деревьях появились почки. Также распустилась сирень и каштаны. Однако не все деревья реагируют одинаково: защищённые от холодных ветров набухают быстрее, а растения в местах с низкими температурами остаются в покое.

Раннее цветение наблюдается и в других южных регионах. В Сочи на олеандрах появились листья, в Воронеже распустились крокусы, а в Белгороде проснулись комары.

Обычно деревья готовятся к зиме осенью, замедляя жизненные процессы. Аномально тёплая погода приводит к их преждевременному пробуждению. Деревья тратят энергию на сокодвижение, ослабляясь перед холодами. Татьяна Олейник предупреждает, что если зимой ударят морозы, набухшие почки могут повредиться, что приведёт к трещинам в коре, болезням и гибели деревьев.

Однако есть надежда на благоприятный исход: дожди могут увлажнить почву и спасти урожай. Тёплая осень и зима дают аграриям возможность продолжать посевные работы. В Крыму уже засеяли 558 гектаров земли. При благоприятной погоде посевы можно будет проводить до новогодних праздников.

Для успешного выращивания озимых важно следить за состоянием полей, бороться с вредителями и болезнями, а также помнить, что дождь важнее положительных температур для развития растений.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода Сельское хозяйство урожай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных