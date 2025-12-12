Гидрометцентр дал прогноз на середину декабря в Нижегородской области Общество

Фото: АНО "Центр 800"

До 20 декабря температура воздуха в Нижегородской области будет выше нормы, сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" со ссылкой на Гидрометцентр России.

При норме в -6...-9 градусов на предстоящей неделе ожидается до -6...-8.

Накануне на регион обрушился мощный снегопад. В МЧС предупреждали об ухудшении видимости на дорогах. Судя по прогнозу, снег продолжит идти и в выходные, 13-14 декабря.