Гидрометцентр дал прогноз на середину декабря в Нижегородской области

Гидрометцентр дал прогноз на середину декабря в Нижегородской области

Фото: АНО "Центр 800"

До 20 декабря температура воздуха в Нижегородской области будет выше нормы, сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" со ссылкой на Гидрометцентр России.

При норме в -6...-9 градусов на предстоящей неделе ожидается до -6...-8.

Накануне на регион обрушился мощный снегопад. В МЧС предупреждали об ухудшении видимости на дорогах. Судя по прогнозу, снег продолжит идти и в выходные, 13-14 декабря.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

