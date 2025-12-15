Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
15 декабря 2025 10:49Общественные пространства Нижнего Новгорода благоустроили за 410 млн рублей
15 декабря 2025 10:2977-летняя нижегородка стала победителем международной премии для стримеров
15 декабря 2025 10:15Нижегородцам рассказали, сколько калорий можно сжечь в новогодней суете
15 декабря 2025 09:44Заслуженный педагог Зоя Культина скончалась на 90-м году жизни в Сеченове
15 декабря 2025 09:17В Сарове простились с выдающимся ученым Радием Илькаевым
15 декабря 2025 09:00Нижегородцам рассказали, как вредные привычки влияют на здоровье сердца
14 декабря 2025 19:53"Ёлка Нижегородского края": социальное предпринимательство формирует новую региональную традицию
14 декабря 2025 17:22Проезд у "Нагорного" в Нижнем Новгороде будут ограничивать из-за мероприятий
14 декабря 2025 16:44Две деревни в Вачском округе могут стать селами
14 декабря 2025 15:41Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-7 в Кстовском районе
Общество

Общественные пространства Нижнего Новгорода благоустроили за 410 млн рублей

15 декабря 2025 10:49 Общество
Общественные пространства Нижнего Новгорода благоустроили за 410 млн рублей

Фото: Сергей Бишлетов

Пять крупных общественных пространств благоустроили в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев, выступая с отчетом  о реализации нацпроектов на внеочередном заседании думы 15 декабря.

В текущем году на реализацию проекта по благоустройству на территории областного центра было выделено 410,8 млн рублей. К данному моменту все деньги освоены в полном объеме. 

В порядок приведены пять крупных общественных пространств. Там установлено современное освещение, детские и спортивные площадки, оборудованы велопарковки и выполнено озеленение. Мэр подчеркнул, что работы велись с учетом пожеланий нижегородцев. 

Одной из таких площадок стал сквер перед Автозаводским универмагом. Подробнее о преображении пространства мы рассказывали здесь.

Добавим, что в 2025 году приволжская столица участвовала в четырех нацпроектах: "Инфраструктура для жизни", "Семья", "Молодежь и дети", "Беспилотные авиационные системы". В составе этих проектах предусмотрено 7 федеральных проектов. На их реализацию было выделено 4,7 млрд рублей. 

Сообщалось, что на создание террасного парка в Почаинском овраге выделят еще 1,5 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Благоустройство ФКГС Юрий Шалабаев
