Общественные пространства Нижнего Новгорода благоустроили за 410 млн рублей Общество

Фото: Сергей Бишлетов

Пять крупных общественных пространств благоустроили в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев, выступая с отчетом о реализации нацпроектов на внеочередном заседании думы 15 декабря.

В текущем году на реализацию проекта по благоустройству на территории областного центра было выделено 410,8 млн рублей. К данному моменту все деньги освоены в полном объеме.

В порядок приведены пять крупных общественных пространств. Там установлено современное освещение, детские и спортивные площадки, оборудованы велопарковки и выполнено озеленение. Мэр подчеркнул, что работы велись с учетом пожеланий нижегородцев.

Одной из таких площадок стал сквер перед Автозаводским универмагом. Подробнее о преображении пространства мы рассказывали здесь.

Добавим, что в 2025 году приволжская столица участвовала в четырех нацпроектах: "Инфраструктура для жизни", "Семья", "Молодежь и дети", "Беспилотные авиационные системы". В составе этих проектах предусмотрено 7 федеральных проектов. На их реализацию было выделено 4,7 млрд рублей.

Сообщалось, что на создание террасного парка в Почаинском овраге выделят еще 1,5 млрд рублей.