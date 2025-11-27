Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Последние новости рубрики Общество
27 ноября 2025 19:46Центральные улицы Нижнего Новгорода продолжают приводить к единому стилю
27 ноября 2025 19:26Малышка-трубкозуб Хиба переезжает из нижегородского "Лимпопо" в Крым
27 ноября 2025 19:05Ликвидацию свалок ускорили в Нижегородской области
27 ноября 2025 17:59Четыре школы и детсад полностью ушли на карантин в Нижегородской области
27 ноября 2025 17:53Новая жизнь: обновленная клиника "Тонус МАМА" открылась в Нижнем Новгороде
27 ноября 2025 17:42Более 70% плана осеннего призыва выполнено в Нижегородской области
27 ноября 2025 17:30ЗСНО отозвало инициативу о штрафах за нарушения ПДД детьми на самокатах
27 ноября 2025 17:23Сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта начали прием пациентов в Варнавинском округе
27 ноября 2025 17:13Сотрудники "Т Плюс" знакомят нижегородских лицеистов с профессией энергетика
27 ноября 2025 17:04"Буревестник" прошел обкатку перед запуском из Нижнего Новгорода
Общество

Центральные улицы Нижнего Новгорода продолжают приводить к единому стилю

27 ноября 2025 19:46 Общество
Центральные улицы Нижнего Новгорода продолжают приводить к единому стилю

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде продолжается работа по созданию стилистически единого облика центральных улиц. Об этом в соцсетях сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Архитектурные и планировочные особенности улиц подчеркиваются с помощью новой городской инфраструктуры: обустройством тротуаров и проезжей части, установкой малых архитектурных форм, озеленением.

По его словам, в настоящее время завершается ремонт улицы Володарского — на участке от улицы Семашко до Ошарской. Здесь уже готовы пешеходные тротуары, бортовые камни и автомобильная дорога. Подрядчик завершает нанесение разметки и установку дорожных знаков. Ранее работы были проведены на улице Академика Блохиной, которая находится рядом. Мэр отметил, что обе улицы примыкают к Варварской — одной из первых центральных улиц, полностью обновленных в 2021 году.

На следующий год у мэрии есть аналогичные планы по другим центральным улицам. Подробности будут позже.

Ранее сообщалось, что нижегородская мэрия обновила дизайн-коды центральных улиц, в частности, Верхне- и Нижневолжской набережных, улиц Ульянова, КожевеннойБольшой Покровской и других. 

Также стало известно, что началась подготовительные работы по созданию новой пешеходной зоны на участке улицы Малой Покровской.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Благоустройство Ремонт дорог
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
