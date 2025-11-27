Центральные улицы Нижнего Новгорода продолжают приводить к единому стилю Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде продолжается работа по созданию стилистически единого облика центральных улиц. Об этом в соцсетях сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Архитектурные и планировочные особенности улиц подчеркиваются с помощью новой городской инфраструктуры: обустройством тротуаров и проезжей части, установкой малых архитектурных форм, озеленением.

По его словам, в настоящее время завершается ремонт улицы Володарского — на участке от улицы Семашко до Ошарской. Здесь уже готовы пешеходные тротуары, бортовые камни и автомобильная дорога. Подрядчик завершает нанесение разметки и установку дорожных знаков. Ранее работы были проведены на улице Академика Блохиной, которая находится рядом. Мэр отметил, что обе улицы примыкают к Варварской — одной из первых центральных улиц, полностью обновленных в 2021 году.

На следующий год у мэрии есть аналогичные планы по другим центральным улицам. Подробности будут позже.

Ранее сообщалось, что нижегородская мэрия обновила дизайн-коды центральных улиц, в частности, Верхне- и Нижневолжской набережных, улиц Ульянова, Кожевенной, Большой Покровской и других.

Также стало известно, что началась подготовительные работы по созданию новой пешеходной зоны на участке улицы Малой Покровской.