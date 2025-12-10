Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
10 декабря 2025 15:28Квартал вокруг нижегородской синагоги восстановят
10 декабря 2025 14:00Археологи нашли способ защитить муромский могильник от черных копателей
10 декабря 2025 11:16Уникальные находки археологов представили в Нижегородском кремле
10 декабря 2025 11:00Высота памятника русской Свободе в Нижнем Новгороде может составить 95 метров
10 декабря 2025 10:10Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил клип на песню "Матушка-Земля"
10 декабря 2025 09:00Туристическая "Тропа героев тыла" появилась в Нижегородской области
09 декабря 2025 17:31Нижегородский зоопарк изменит режим работы в новогодние каникулы
09 декабря 2025 15:32Супермодель Наталья Водянова рассказала о тяжелом детстве в Горьком
09 декабря 2025 14:51В ЗСНО открылась экспозиция, посвященная духовному наследию преподобного Варнавы Ветлужского
09 декабря 2025 13:14"Секретные" арт-объекты появились на мостовой в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Квартал вокруг нижегородской синагоги восстановят

10 декабря 2025 15:28 Культура и отдых
Квартал вокруг нижегородской синагоги восстановят

Фото: АНО "АСИРИС"

Главный раввин Нижнего Новгорода Шимон Бергман поделился планами по масштабному благоустройству исторического квартала синагоги в районе улицы Грузинской. Об этом сообщает ИА "Время Н".

Проект реализуется при содействии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Губернатор действительно старается помочь всем, и нас он не обошёл вниманием. Его участие в развитии квартала синагоги — это, в том числе, проявление уважения к истории края. Ведь 140 лет назад, когда строилась синагога, рядом с ней появился хейдер — еврейская начальная школа. У нас есть документы, подтверждающие это. Здесь был центр еврейской жизни Нижнего Новгорода", — рассказал Шимон Бергман.

В рамках проекта планируется восстановление находящихся поблизости заброшенных и аварийных зданий. Некоторые из них имеют статус объектов культурного наследия. К данной работе власти намерены привлечь инвесторов.

Кроме реставрации исторических построек, в планах и строительство новых образовательных учреждений: школы и детского сада. Сегодня в городе уже работают еврейская школа "Ор Авнер" на улице Должанской и детский сад "Ган Менахем" на улице Зеленодольской.

Напомним, в 2025 году власти города обновили дизайн-код для улицы Грузинской.

Сообщалось также, что на Малой Покровской улице создают пешеходную зону.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Нижегородский район Религия
Поделиться:
Новости по теме
06 декабря 2025 10:02Еще 1,5 млрд рублей выделят на создание террасного парка в Почаинском овраге
18 ноября 2025 15:00Ремонт около Зеленского съезда завершат в мае 2026 года
30 октября 2025 14:42Дизайн-код улицы Большой Покровской утвердили в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных