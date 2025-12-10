Квартал вокруг нижегородской синагоги восстановят Культура и отдых

Фото: АНО "АСИРИС"

Главный раввин Нижнего Новгорода Шимон Бергман поделился планами по масштабному благоустройству исторического квартала синагоги в районе улицы Грузинской. Об этом сообщает ИА "Время Н".

Проект реализуется при содействии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Губернатор действительно старается помочь всем, и нас он не обошёл вниманием. Его участие в развитии квартала синагоги — это, в том числе, проявление уважения к истории края. Ведь 140 лет назад, когда строилась синагога, рядом с ней появился хейдер — еврейская начальная школа. У нас есть документы, подтверждающие это. Здесь был центр еврейской жизни Нижнего Новгорода", — рассказал Шимон Бергман.

В рамках проекта планируется восстановление находящихся поблизости заброшенных и аварийных зданий. Некоторые из них имеют статус объектов культурного наследия. К данной работе власти намерены привлечь инвесторов.

Кроме реставрации исторических построек, в планах и строительство новых образовательных учреждений: школы и детского сада. Сегодня в городе уже работают еврейская школа "Ор Авнер" на улице Должанской и детский сад "Ган Менахем" на улице Зеленодольской.

