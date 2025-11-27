Завершение благоустройства Губернаторского сада перенесут на 2026 год Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижегородском кремле продолжаются работы по комплексному благоустройству Губернаторского сада, сообщили НИА "Нижний Новгород" в управлении делами облправительства.

Согласно информации, контракт заключен между ГБУ НО "Нижегородский кремль" и ГП НО "ДиРОН". Им предусмотрено строительство амфитеатра, завершение работ по устройству подпорных стенок, устройство сети пешеходных дорожек в прогулочной зоне. Подрядчик также осуществит монтаж системы автоматического полива, обустроит газон, высадит зеленые насаждения, установит малые архитектурных формы.

В процессе исполнения контракта выяснилось, что необходима модернизация существующей системы водоотвода с исключением подтопления участка стены в районе Зачатьевской башни. Там же запланировано укрепление откосов георешеткой и геоматами.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас решается вопрос о продлении сроков контракта на первую половину 2026 года, поскольку указанные выше работы технологически предшествуют основным работам по контракту.

