Нижегородкам с пятью и более детьми увеличат пенсии в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

Отделение Социального фонда России по Нижегородской области приступило к приему заявлений на перерасчет пенсий для женщин, воспитывающих пять и более детей. Нововведение позволит учесть в пенсионном стаже периоды ухода за каждым ребенком, начиная с пятого. Об этом сообщила пресс-служба ОСФР по региону.

Ранее в стаж включались только периоды ухода максимум за четырьмя детьми. С 1 января 2026 года это ограничение отменяется. Теперь многодетные матери смогут увеличить не только страховой стаж, но и число пенсионных коэффициентов, начисляемых за уход за ребенком до 1,5 лет: 2,7 — за первого, 5,4 — за второго, по 8,1 — за третьего и всех следующих.

Как отметили в отделении, новый порядок имеет обратную силу и распространяется не только на матерей, которые выйдут на пенсию в дальнейшем, но и на уже получающих пенсию. В Нижегородской области это около 5,5 тысячи женщин.

Подать заявление на перерасчет можно в клиентских службах Соцфонда или онлайн через портал "Госуслуг". При подаче через интернет необходимо выбрать услугу "Перерасчет размера пенсии", указать вид пенсии, в качестве основания выбрать "Иное основание" и вписать "Учет в стаже периодов ухода за детьми". Также потребуется указать ФИО и даты рождения всех детей и прикрепить сканы свидетельств о рождении.

После проверки данных Соцфонд произведет перерасчет. При необходимости специалисты направят уведомление в личный кабинет на Госуслугах для уточнения информации.

Дополнительную информацию можно получить по телефону контакт-центра Отделения СФР по Нижегородской области 8 (800) 100-00-01.

