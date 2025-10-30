Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

Многодетные нижегородцы смогут бесплатно парковать все автомобили

30 октября 2025 13:10 Общество
Многодетные нижегородцы смогут бесплатно парковать все автомобили

В Нижегородской области расширены меры поддержки для семей с тремя и более детьми: их освободили от платы за парковку.

Закон, закрепляющий новую льготу, был принят депутатами Законодательного собрания региона на заседании 30 октября. Поправки внесены в статью 71 областного закона, регулирующего вопросы организации дорожного движения.

Согласно изменениям, многодетные семьи смогут бесплатно пользоваться платными парковками на всех принадлежащих им автомобилях. Ранее льгота распространялась только на одно транспортное средство. Первоначально предполагалось сделать бесплатной парковку для двух машин, однако парламентарии приняли решение полностью снять ограничение по количеству автомобилей в собственности таких семей.

Инициатива внесения изменений исходила от самих родителей, воспитывающих троих и более детей. Их предложение получило поддержку региональных депутатов.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что принятое решение является важным шагом навстречу нуждам многодетных семей.

"Когда в семье трое и больше детей, один автомобиль с бесплатной парковкой — это уже не роскошь, а жизненная необходимость. Уверен, что эти поправки станут частью системного подхода к поддержке таких семей", — отметил он.

Ранее сообщалось, что 26 многодетных нижегородок наградили почетными дипломами.

Ранее сообщалось, что 26 многодетных нижегородок наградили почетными дипломами.

