Почти 27 млрд рублей направят на поддержку нижегородских семей с детьми

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Бюджет Нижегородской области на 2026 год сохранит приоритет социальной сферы. Об этом заявила министр финансов региона Ольга Сулима в ходе заседания комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания области, которое прошло 24 ноября.

"В проекте бюджета заложены средства на выполнение публичных нормативных обязательств — это пособия, выплаты и другие меры помощи для отдельных категорий населения. На эти цели в 2026 году выделено 17,1 миллиарда рублей. Также предусмотрены значительные суммы на адресную поддержку семей с детьми", — отметила Ольга Сулима.

Общий объем так называемого "детского бюджета" составит 26,7 миллиарда рублей. Средства пойдут на помощь многодетным семьям, выплаты семьям с детьми и детям-сиротам, а также на лечение и обеспечение жильем детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, в полном объеме профинансирована новая мера поддержки, введенная в июле 2025 года — родительский основной доход и подарок при рождении ребенка.

По словам главы ведомства, на развитие системы образования предусмотрено 81,1 миллиарда рублей. На программы социальной поддержки граждан планируется направить 69,7 миллиарда, а здравоохранение получит 47,9 миллиарда.

Ранее сообщалось, что предприятия Нижегородской области оказывают поддержку семьям с детьми.

 

Теги:
Бюджет Законодательное собрание Семья
