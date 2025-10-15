В Госдуме выступили за досрочную пенсию для многодетных отцов-одиночек Общество

В России обсуждается возможность предоставления многодетным отцам-одиночкам права на досрочную пенсию, аналогичного тому, который уже существует для многодетных матерей. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью для 360.ru.

По словам Нилова, вопрос о распространении льгот на отцов уже неоднократно поднимался на различных площадках, включая Государственную думу. Он подчеркнул, что существующие льготы для многодетных матерей касаются не только факта рождения детей, но и их воспитания, что делает необходимым предоставление аналогичных возможностей и для отцов-одиночек.

Однако инициатива вызвала споры. Многие женщины задаются вопросом, почему отцы должны получать льготы за рождение детей, если они их не рожают.

Нилов подчеркнул, что речь идёт о разных аспектах участия в рождении и воспитании детей. Льготы должны предоставляться только отцам-одиночкам, которые в силу жизненных обстоятельств самостоятельно воспитывают трёх и более детей при отсутствии матери.

Таким образом, предложение направлено на обеспечение социальной справедливости и поддержки многодетных отцов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Это позволит им, как и многодетным матерям, воспользоваться льготами, предусмотренными пенсионным законодательством.