Как продвигается строительство метро в Сормовском районе Общество

Фото: телеграм-канал "МетроНН"

На участке будущего продления Сормовско-Мещерской линии нижегородского метро от станции "Буревестник" до улицы Станционной, где будет построена новая станция, продолжаются инженерные изыскания. Об этом сообщается в телеграм-канале "Метро НН".

Специалисты уже пробурили 45 из запланированных 146 скважин, включая две под руслом реки Левинки. Извлеченные образцы грунта направляют в лаборатории, где проходят детальные исследования. Параллельно проводится камеральная обработка полученных данных — это позволит точно оценить характеристики почв и подготовить обоснование для проектных решений.

В рамках полевых работ инженеры изучают физико-механические свойства грунтов. Завершено статическое зондирование, а сейчас специалисты перешли к динамическому зондированию и испытаниям с применением статических нагрузок. Эти методы позволяют определить плотность и прочность основания будущей линии метро.

Как рассказал ведущий инженер АО "Моспромпроект" (ГК "Моспроект-3") Сергей Федоров, сейчас проводятся изыскания для проектирования перегонных тоннелей между станциями "Буревестник" и "Сормово", а также оборотных тупиков.

Также сообщается, что проектная документация на строительство новой станции готовится к передаче на государственную экспертизу.

Ранее стало известно, что сроки ввода в эксплуатацию новых станций нижегородского метро скорректированы. "Сенную" и "Площадь Свободы" на Автозаводской линии планируют открыть в 2027 году. Завершение строительства станции в центре Сормова перенесено на 2029 год.

Добавим, что нижегородские власти планируют также построить метро на эстакаде на улице Генерала Ивлиева. Но сроки реализации проекта не озвучиваются.