Метрощиту осталось преодолеть 70 метров до площади Свободы Общество

Тоннелепроходческий щит "Владимир" находится всего в 70 метрах от станции "Площадь Свободы". Об этом сообщает телеграм-канал "Метро НН".

Этот участок считается одним из самых сложных. Как поясняют специалисты, при приближении к котловану необходимо соблюдать максимальную точность, поэтому скорость проходки и монтаж обделки будут минимальными. Это необходимо для обеспечения правильной технологии при выходе щита.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что подземные работы проходят в зоне под историческими зданиями и объектами культурного наследия с высокой плотностью инженерных коммуникаций, проложенных хаотично, часть из которых не отображена на чертежах. Он назвал такие условия строительства метро "особым видом искусства и особым вызовом".

По его словам, при благоприятных условиях завершение проходки тоннелей, укладки путей и строительства станционных комплексов ожидается в 2026 году. После этого начнутся отделочные работы, которые планируется закончить к середине 2027 года.

Ранее также стало известно о продлении контрактов на строительство метро и выделении еще 12,4 млрд рублей на продление Автозаводской линии метро.