Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2025 11:54Метрощиту осталось преодолеть 70 метров до площади Свободы
12 декабря 2025 11:27Снежные и ветреные выходные ожидаются в Нижнем Новгороде
12 декабря 2025 10:53Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева направила поздравление с Днём Конституции
12 декабря 2025 10:23Т2 запустила выгодный оффер для доноров крови проекта "Донор-Сёрч"
12 декабря 2025 10:12Три исторических дома в центре Нижнего Новгорода выставили на торги
12 декабря 2025 09:29В Нижегородской области подвели итоги Декады приёмов граждан, приуроченной ко дню создания партии "Единая Россия"
12 декабря 2025 09:18Опасную колбасу нашли в Нижегородской области
12 декабря 2025 09:00В ЗСНО отклонили идею лишать прав за поддельный знак "Инвалид"
12 декабря 2025 08:30Опасная дорога в Нижегородской области заинтересовала Бастрыкина
12 декабря 2025 08:00Нижегородцам объяснили, почему изделия с хохломой не могут стоить дешево
Общество

Метрощиту осталось преодолеть 70 метров до площади Свободы

12 декабря 2025 11:54 Общество
Метрощиту осталось преодолеть 70 метров до площади Свободы

Тоннелепроходческий щит "Владимир" находится всего в 70 метрах от станции "Площадь Свободы". Об этом сообщает телеграм-канал "Метро НН".

Этот участок считается одним из самых сложных. Как поясняют специалисты, при приближении к котловану необходимо соблюдать максимальную точность, поэтому скорость проходки и монтаж обделки будут минимальными. Это необходимо для обеспечения правильной технологии при выходе щита.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что подземные работы проходят в зоне под историческими зданиями и объектами культурного наследия с высокой плотностью инженерных коммуникаций, проложенных хаотично, часть из которых не отображена на чертежах. Он назвал такие условия строительства метро "особым видом искусства и особым вызовом".

По его словам, при благоприятных условиях завершение проходки тоннелей, укладки путей и строительства станционных комплексов ожидается в 2026 году. После этого начнутся отделочные работы, которые планируется закончить к середине 2027 года.

Ранее также стало известно о продлении контрактов на строительство метро и выделении еще 12,4 млрд рублей на продление Автозаводской линии метро. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Строительство
Поделиться:
Новости по теме
11 декабря 2025 12:25Здание на улице Горького начали укреплять ради завершения строительства метро
09 декабря 2025 12:18Возведение притоннельного сооружения продолжили на Белинке в Нижнем Новгороде
26 ноября 2025 13:30Стало известно, где появятся входы на станцию метро "Площадь Свободы"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных