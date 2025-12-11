Здание на улице Горького начали укреплять ради завершения строительства метро Общество

Фото: телеграм-канал "МетроНН"

В Нижнем Новгороде начались работы по усилению фундамента пристройки здания на улице Максима Горького, 113, где располагается медицинский центр "Волготрансгаз". Об этом сообщили в телеграм-канале "МетроНН".

Перед началом строительных мероприятий на объекте провели геологические изыскания. По их итогам специалисты НИИОСП имени Н.М. Герсеванова подготовили техническое заключение. Институт провел комплексное обследование не только самого здания, но и объектов строящегося метро, расположенных поблизости.

Проект по укреплению фундамента разработал научно-инженерный центр Тоннельной ассоциации России, специализирующийся на подземном строительстве. Согласно плану, в подвале здания будет пробурено 31 отверстие, в которые под высоким давлением закачают более 100 тонн специального цементного раствора.

Как рассказал начальник участка подрядной организации Никита Мосалев, работы включают несколько этапов. Сначала в устьях скважин выполняется алмазная резка. Затем буровым оборудованием пробиваются отверстия глубиной до 25 метров. В них под давлением около 250 атмосфер закачивается цементный раствор, который перемешивается с грунтом. После застывания состава в грунте сформируются прочные бетонные сваи.

Напомним, завершение строительства новых станций метро "Сенная" и "Площадь Свободы" перенесли на 2027 год.

Сообщалось также, что на Белинке возле ТЦ "Счастье" продолжили строительство вентиляционной шахты метро.