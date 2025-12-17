Суд разрешил изъятие имущества нижегородского бизнесмена Дзепы Происшествия

Фото: Нижегородский районный суд

Арбитражный суд Нижегородской области отменил ранее введенный запрет на изъятие имущества предпринимателя Дмитрия Дзепы. Об этом говорится в материалах дела, размещенных в электронной картотеке.

Инициатором отмены обеспечительных мер выступила прокуратура региона. Согласно определению, принятому 12 декабря, решение вступает в силу немедленно, но может быть обжаловано в установленном порядке.

Ранее прокуратура добилась ускоренного изъятия активов арестованного бизнесмена в пользу государства. Речь идет о собственности и денежных средствах на сумму порядка 800 миллионов рублей.

Однако в рамках процедуры личного банкротства Дзепы арбитражный суд ограничил действия судебных приставов и Росреестра. Тогда суд посчитал, что реализация имущества вне конкурсного производства может нарушить права других кредиторов. В результате были введены обеспечительные меры: Росреестру запретили регистрировать сделки с имуществом, а приставам — продавать или передавать его взыскателю до завершения банкротных процедур.

Теперь эти ограничения сняты.

Отметим, что Дзепа, действуя через своих представителей, обжаловал действия судебных приставов, связанные с возбуждением исполнительных производств. Его апелляция будет рассмотрена арбитражным судом в рамках дела о банкротстве в январе 2026 года. Добавим, что предпринимателя минувшей осенью признали банкротом, а суд продлил его содержание под стражей до 13 февраля 2026 года.

