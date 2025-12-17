Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 декабря 2025 15:48Число изнасилований в Нижегородской области снизилось на 24,6%
17 декабря 2025 15:12Суд разрешил изъятие имущества нижегородского бизнесмена Дзепы
17 декабря 2025 15:00Кого и за что задерживали в Нижегородской области в 2025 году
17 декабря 2025 13:17Более 47 млн рублей долгов по зарплате выплатила нижегородская IT-компания
17 декабря 2025 11:08Автосервис полыхает на 450 кв. метрах в Щербинках
17 декабря 2025 10:56Бывший глава "Теплоэнерго" дал новые показания по делу о превышении полномочий
17 декабря 2025 10:10Нижегородского экс-полицейского осудят за махинации с протезами
16 декабря 2025 18:30В Госдуме потребовали усилить охрану российских школ
16 декабря 2025 14:16Экс-ректор НГАТУ Воротников останется в СИЗО до 13 января
16 декабря 2025 13:50Суд оставил нижегородского экс-чиновника Бортникова под стражей до 9 января
Происшествия

Суд разрешил изъятие имущества нижегородского бизнесмена Дзепы

17 декабря 2025 15:12 Происшествия
Суд разрешил изъятие имущества нижегородского бизнесмена Дзепы

Фото: Нижегородский районный суд

Арбитражный суд Нижегородской области отменил ранее введенный запрет на изъятие имущества предпринимателя Дмитрия Дзепы. Об этом говорится в материалах дела, размещенных в электронной картотеке.

Инициатором отмены обеспечительных мер выступила прокуратура региона. Согласно определению, принятому 12 декабря, решение вступает в силу немедленно, но может быть обжаловано в установленном порядке. 

Ранее прокуратура добилась ускоренного изъятия активов арестованного бизнесмена в пользу государства. Речь идет о собственности и денежных средствах на сумму порядка 800 миллионов рублей. 

Однако в рамках процедуры личного банкротства Дзепы арбитражный суд ограничил действия судебных приставов и Росреестра. Тогда суд посчитал, что реализация имущества вне конкурсного производства может нарушить права других кредиторов. В результате были введены обеспечительные меры: Росреестру запретили регистрировать сделки с имуществом, а приставам — продавать или передавать его взыскателю до завершения банкротных процедур.

Теперь эти ограничения сняты. 

Отметим, что Дзепа, действуя через своих представителей, обжаловал действия судебных приставов, связанные с возбуждением исполнительных производств. Его апелляция будет рассмотрена арбитражным судом в рамках дела о банкротстве в январе 2026 года. Добавим, что предпринимателя минувшей осенью признали банкротом, а суд продлил его содержание под стражей до 13 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что с бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его экс-супруги Нагорной взыскано еще 1,4 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Имущество Суд чиновники
Поделиться:
Новости по теме
17 декабря 2025 10:56Бывший глава "Теплоэнерго" дал новые показания по делу о превышении полномочий
15 декабря 2025 16:50Часть особняка арестованного Аржанова хотят снести в Нижнем Новгороде
15 декабря 2025 15:52"Кукольник" Москвин останется в психбольнице до середины июня 2026 года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных