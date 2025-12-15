  1. Политика
Последние новости рубрики Экономика
15 декабря 2025 16:50Часть особняка арестованного Аржанова хотят снести в Нижнем Новгороде
15 декабря 2025 15:26Нижегородская прокуратура выявила более 4 тысяч нарушений в бизнес-сфере
15 декабря 2025 14:22В ВТБ рассказали, что инвесторам нужно сделать до Нового года
15 декабря 2025 14:18Нижегородские предприниматели стали в 2 раза чаще жаловаться на налоги
15 декабря 2025 14:00"Нижегородавтодор" погасил более 83 млн рублей долга по зарплате
15 декабря 2025 10:40Более 20% нижегородцев готовы снизить зарплатные ожидания ради трудоустройства
15 декабря 2025 09:23Озвучена средняя зарплата нижегородцев
13 декабря 2025 13:25Нижегородка проиграла суд "Союзмультфильму" из-за бренда с Карлсоном
13 декабря 2025 12:13Заречный филиал кадрового центра открылся после модернизации
12 декабря 2025 17:20Еще 1,6 млрд рублей требуют с Volkswagen по долгам Горьковскому автозаводу
Экономика

Часть особняка арестованного Аржанова хотят снести в Нижнем Новгороде

15 декабря 2025 16:50
Часть особняка арестованного Аржанова хотят снести в Нижнем Новгороде

Власти Нижнего Новгорода подали иск с требованием снести часть строения, расположенного в деревне Новая. По данным "Коммерсантъ-Приволжье", речь идет о гостевом доме, который заходит за пределы выделенного земельного участка и занимает соседние территории.

Объект принадлежит Дмитрию Аржанову — бывшему генеральному директору компании "ТНС-Энерго", который в 2020 году был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что он и другие руководители энергокомпании незаконно присваивали средства, полученные от потребителей за электроэнергию. Вместо расчетов с поставщиками, деньги якобы переводились на счета аффилированных организаций. Общий ущерб, по версии правоохранителей, составил 5,5 млрд рублей.

В настоящее время дело рассматривается в одном из судов Москвы. Аржанов и его предполагаемые сообщники находятся под следствием.

Трехэтажный особняк, связанный с именем Аржанова, ранее был выставлен на торги за 61 млн рублей с целью погашения долгов. Однако аукцион приостановили из-за проведения следственных действий. Впоследствии судебные приставы приняли решение исключить недвижимость из перечня реализуемого имущества.

Иск будет рассмотрен в январе 2026 года. Представители Аржанова уже заявили о несогласии с требованиями администрации и намерены оспаривать их в суде.

Ранее сообщалось, что с экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его экс-супруги Нагорной взыскано еще 1,4 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

