Часть особняка арестованного Аржанова хотят снести в Нижнем Новгороде Экономика

Власти Нижнего Новгорода подали иск с требованием снести часть строения, расположенного в деревне Новая. По данным "Коммерсантъ-Приволжье", речь идет о гостевом доме, который заходит за пределы выделенного земельного участка и занимает соседние территории.

Объект принадлежит Дмитрию Аржанову — бывшему генеральному директору компании "ТНС-Энерго", который в 2020 году был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что он и другие руководители энергокомпании незаконно присваивали средства, полученные от потребителей за электроэнергию. Вместо расчетов с поставщиками, деньги якобы переводились на счета аффилированных организаций. Общий ущерб, по версии правоохранителей, составил 5,5 млрд рублей.

В настоящее время дело рассматривается в одном из судов Москвы. Аржанов и его предполагаемые сообщники находятся под следствием.

Трехэтажный особняк, связанный с именем Аржанова, ранее был выставлен на торги за 61 млн рублей с целью погашения долгов. Однако аукцион приостановили из-за проведения следственных действий. Впоследствии судебные приставы приняли решение исключить недвижимость из перечня реализуемого имущества.

Иск будет рассмотрен в январе 2026 года. Представители Аржанова уже заявили о несогласии с требованиями администрации и намерены оспаривать их в суде.

Ранее сообщалось, что с экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его экс-супруги Нагорной взыскано еще 1,4 млрд рублей.