В Нижегородской области наградили 32 соцпредпринимателей Общество

Фото: Владимир Пресняков

В Нижегородской области подвели итоги года в сфере социального предпринимательства. На торжественной встрече награды, дипломы и гранты получили 32 участника региональных программ и конкурсов.

Как рассказал заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев, в регионе сложились хорошие условия для развития социального бизнеса. Он отметил, что Нижегородская область стабильно входит в топ-5 регионов России по количеству социальных предпринимателей — сейчас в этом списке уже 502 проекта.

"Социальные предприниматели решают действительно важные задачи во многих сферах нашей жизни. Благодаря им появляются новые качественные услуги, развивается социальная инфраструктура, создаются рабочие места. И что особенно ценно – предприниматели реализуют свои проекты с огромным желанием помочь, несмотря на то, что такой бизнес редко приносит большой доход. Зачастую в эту сферу приходят люди со своей личной историей. Именно поэтому так важно поддерживать социальные проекты", – отметил Гнеушев.

Министр социальной политики региона Игорь Седых отметил, что в области уже выстроена целая система поддержки: от обучения и акселерации до грантов и сопровождения проектов. Он добавил, что власти, бизнес и некоммерческие организации работают вместе, чтобы социальное предпринимательство стало обычной частью жизни, а не редким исключением.

Руководитель Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светлана Кашина отметила, что церемония собрала людей, которые делают добрые дела не ради прибыли, а по зову души. С 2017 года удалось привлечь более 72 млн рублей внебюджетных средств. За это время поддержку получили 551 проект, а также было создано более 450 рабочих мест, в том числе и для людей с инвалидностью.

Центр инноваций социальной сферы работает в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется по инициативе президента России.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию.

