Последние новости рубрики Общество
20 декабря 2025 08:00В Нижегородской области наградили 32 соцпредпринимателей
20 декабря 2025 07:00Минэкологии исполнило заветную мечту юного нижегородца
19 декабря 2025 20:15Движение ограничат на улице Провиантской из-за строительных работ
19 декабря 2025 19:45СВО, повышение НДС и комета 3I/ATLAS: что спрашивали у Путина на "Итогах года"
19 декабря 2025 19:15Гендиректор ОМК стал почетным гражданином Нижегородской области
19 декабря 2025 19:04Призы ждут участников программы лояльности "Ростелекома" в декабре
19 декабря 2025 18:30Юных победителей конкурса "Горьковская игрушка" наградили в Гордуме
19 декабря 2025 18:20Молодого лебедя, застрявшего на замерзающей реке, спасли в Шахунском округе
19 декабря 2025 17:56Путин объявил новые меры поддержки семей с детьми с 1 января
19 декабря 2025 17:43Пенсии, медицина и транспорт: о чем нижегородцы спросили Путина
Общество

В Нижегородской области наградили 32 соцпредпринимателей

20 декабря 2025 08:00 Общество
В Нижегородской области наградили 32 соцпредпринимателей

Фото: Владимир Пресняков

В Нижегородской области подвели итоги года в сфере социального предпринимательства. На торжественной встрече награды, дипломы и гранты получили 32 участника региональных программ и конкурсов.

Как рассказал заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев, в регионе сложились хорошие условия для развития социального бизнеса. Он отметил, что Нижегородская область стабильно входит в топ-5 регионов России по количеству социальных предпринимателей — сейчас в этом списке уже 502 проекта. 

"Социальные предприниматели решают действительно важные задачи во многих сферах нашей жизни. Благодаря им появляются новые качественные услуги, развивается социальная инфраструктура, создаются рабочие места. И что особенно ценно – предприниматели реализуют свои проекты с огромным желанием помочь, несмотря на то, что такой бизнес редко приносит большой доход. Зачастую в эту сферу приходят люди со своей личной историей. Именно поэтому так важно поддерживать социальные проекты", – отметил Гнеушев.

Министр социальной политики региона Игорь Седых отметил, что в области уже выстроена целая система поддержки: от обучения и акселерации до грантов и сопровождения проектов. Он добавил, что власти, бизнес и некоммерческие организации работают вместе, чтобы социальное предпринимательство стало обычной частью жизни, а не редким исключением.

Руководитель Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светлана Кашина отметила, что церемония собрала людей, которые делают добрые дела не ради прибыли, а по зову души. С 2017 года удалось привлечь более 72 млн рублей внебюджетных средств. За это время поддержку получили 551 проект, а также было создано более 450 рабочих мест, в том числе и для людей с инвалидностью.

Центр инноваций социальной сферы работает в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется по инициативе президента России.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. 

Ранее сообщалось, что председатель ЗСНО Евгений Люлин первым в регионе был удостоен медали "За производительность и эффективность".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

