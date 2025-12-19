33 нижегородца отмечены за выдающийся вклад в развитие региона Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин наградил 33 жителей региона за особые заслуги в различных сферах деятельности. Торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации прошла в музее-усадьбе Рукавишниковых 18 декабря, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам главы региона, успехи Нижегородской области становятся возможны благодаря ответственному служению делу и высокой самоотдаче ее жителей. Он подчеркнул, что среди награжденных — как руководители крупных коллективов, так и уникальные специалисты, посвятившие себя профессии.

"Личный вклад каждого из вас в достижение этой большой цели становится надёжным фундаментом, на котором строится и наш общий успех, и наше общее будущее", — отметил Глеб Никитин и добавил, что именно добросовестная и упорная работа обеспечивает устойчивое развитие региона и страны

Звания "Почетный гражданин Нижегородской области" присвоены генеральному директору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву, главе ОМК Анатолию Седых, руководителю АО "Ильино-Заборское" Алексею Степанову, министру финансов региона Ольге Сулима и бывшему главе МСУ Вадского округа Ивану Ураеву.

Вместе с губернатором награды вручал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Сам Люлин также был отмечен — он получил медаль "За производительность и эффективность" за внедрение современных управленческих технологий и улучшение условий труда.

Госнаграды вручены представителям здравоохранения, образования, спорта, промышленности, атомной энергетики, а также сотрудникам органов власти всех уровней.

Организатором церемонии выступило министерство кадровой политики правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что 216 человек удостоены нижегородской медали "За поддержку СВО".