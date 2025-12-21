Kia и грузовик столкнулись на Московском шоссе: один человек в больнице

Фото:
В Нижнем Новгороде на Московском шоссе в районе дома №352Г произошло ДТП с участием легкового автомобиля Kia и грузовика Sitrak с полуприцепом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковушки, который выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с грузовым авто.
В результате 55-летняя женщина-пассажир Kia с травмами была госпитализирована. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства этого происшествия.
Ранее сообщалось, что автомобиль перевернулся и упал в пруд в поселке Шиморское около Выксы. А на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде Toyota влетела в "ГАЗель".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+