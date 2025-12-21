Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Происшествия

Kia и грузовик столкнулись на Московском шоссе: один человек в больнице

21 декабря 2025
Kia и грузовик столкнулись на Московском шоссе: один человек в больнице

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на Московском шоссе в районе дома №352Г произошло ДТП с участием легкового автомобиля Kia и грузовика Sitrak с полуприцепом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковушки, который выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с грузовым авто.

В результате 55-летняя женщина-пассажир Kia с травмами была госпитализирована. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства этого происшествия.

Ранее сообщалось, что автомобиль перевернулся и упал в пруд в поселке Шиморское около Выксы. А на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде Toyota влетела в "ГАЗель".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

