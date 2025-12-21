Kia и грузовик столкнулись на Московском шоссе: один человек в больнице Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на Московском шоссе в районе дома №352Г произошло ДТП с участием легкового автомобиля Kia и грузовика Sitrak с полуприцепом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковушки, который выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с грузовым авто.

В результате 55-летняя женщина-пассажир Kia с травмами была госпитализирована. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства этого происшествия.

