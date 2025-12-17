Ford сбил двух 9-летних девочек в Дзержинске

Фото:
17 декабря в Дзержинске произошло ДТП с участием двух 9-летних школьниц. Девочки переходили дорогу по "зебре" вблизи учебного заведения, когда на них наехал автомобиль.
По информации, предоставленной пресс-службой регионального управления ГИБДД, авария произошла около 8:15. За рулем кроссовера Ford находился 32-летний мужчина.
К счастью, автомобиль ехал небыстро, что позволило избежать тяжелых последствий. Тем не менее, обе пострадавшие были доставлены в дзержинскую больницу. Там им оказали медпомощь.
На данный момент инспекторы ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось о серьезной аварии в Дзержинске с участием машины скорой помощи. После этого ДТП полиция завела три административных дела.
