Ford сбил двух 9-летних девочек в Дзержинске Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

17 декабря в Дзержинске произошло ДТП с участием двух 9-летних школьниц. Девочки переходили дорогу по "зебре" вблизи учебного заведения, когда на них наехал автомобиль.

По информации, предоставленной пресс-службой регионального управления ГИБДД, авария произошла около 8:15. За рулем кроссовера Ford находился 32-летний мужчина.

К счастью, автомобиль ехал небыстро, что позволило избежать тяжелых последствий. Тем не менее, обе пострадавшие были доставлены в дзержинскую больницу. Там им оказали медпомощь.

На данный момент инспекторы ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось о серьезной аварии в Дзержинске с участием машины скорой помощи. После этого ДТП полиция завела три административных дела.