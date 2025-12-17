Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 декабря 2025 18:56Число убийств увеличилось на 6,5% в Нижегородской области в 2025 году
17 декабря 2025 18:30Семью на Бору проверят из-за насилия над детьми
17 декабря 2025 18:17Ford сбил двух 9-летних девочек в Дзержинске
17 декабря 2025 17:59На 7 лет отправили в колонию экс-главу вещевого управления Минобороны РФ
17 декабря 2025 17:31Экс-сотруднице нижегородского Росреестра дали 9 лет за крупные взятки
17 декабря 2025 16:32В Шахунье мужчина до смерти избил сожительницу
17 декабря 2025 15:48Число изнасилований в Нижегородской области снизилось на 24,6%
17 декабря 2025 15:12Суд разрешил изъятие имущества нижегородского бизнесмена Дзепы
17 декабря 2025 15:00Кого и за что задерживали в Нижегородской области в 2025 году
17 декабря 2025 13:17Более 47 млн рублей долгов по зарплате выплатила нижегородская IT-компания
Происшествия

Ford сбил двух 9-летних девочек в Дзержинске

17 декабря 2025 18:17 Происшествия
Ford сбил двух 9-летних девочек в Дзержинске

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

17 декабря в Дзержинске произошло ДТП с участием двух 9-летних школьниц. Девочки переходили дорогу по "зебре" вблизи учебного заведения, когда на них наехал автомобиль.

По информации, предоставленной пресс-службой регионального управления ГИБДД, авария произошла около 8:15. За рулем кроссовера Ford находился 32-летний мужчина.

К счастью, автомобиль ехал небыстро, что позволило избежать тяжелых последствий. Тем не менее, обе пострадавшие были доставлены в дзержинскую больницу. Там им оказали медпомощь. 

На данный момент инспекторы ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось о серьезной аварии в Дзержинске с участием машины скорой помощи. После этого ДТП полиция завела три административных дела.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД Дети ДТП
Поделиться:
Новости по теме
13 декабря 2025 19:37Умер глава Реутова, впавший в кому после ДТП под Нижним Новгородом
08 декабря 2025 17:39Молодой мужчина погиб под колесами трамвая в Нижнем Новгороде
08 декабря 2025 09:0859-летнюю женщину сбили на переходе в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных