Первая ночная диспансеризация прошла в Нижнем Новгороде: как это было

16 декабря 2025 18:03 Общество
Фото: минздрав Нижегородской области

В Нижнем Новгороде подвели итоги пилотной профилактической акции «Ночь ПРОздоровье». 12 декабря в городской поликлинике №4 Канавинского района Нижнего Новгорода пациенты могли пройти полноценный чек-ап своего здоровья с 20:00 до 23:59. Такой возможностью успешно воспользовались около 80 человек.

По словам пациентов, «ночная» диспансеризация отличалась от обычной тем, что попасть на прием к врачам узких специальностей можно было без записи и практически без очереди.

«Мне кажется, этот формат более привлекателен для молодежи. Молодежь, в основном, работающая, и у нее не всегда есть время и желание сидеть в очереди, чтобы попасть к специалисту. В ходе акции можно было сделать это быстро и в более удобные часы», – рассказала пациентка Алена Мочкаева.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщили, что у участников акции была возможность пройти ЭКГ, пульсоксиметрию и флюорографию, проверить внутриглазное давление, сделать общий анализ крови, оценить уровень глюкозы и холестерина, а также репродуктивное здоровье.

Мужчинам предлагали сдать анализ на определение простатспецифического антигена (ПСА), который помогает на ранней стадии выявлять болезни предстательной железы, а женщинам проводили онкоцитологическое исследование и маммографию.

Посетители могли проконсультироваться не только у терапевта, но и у невролога, эндокринолога, гинеколога и уролога. По показаниям пациентов направляли на УЗИ органов брюшной полости, молочных желез, сосудов брахиоцефальной зоны.

Помимо диагностики и консультативных приемов, у пациентов была возможность посетить «школу хронических неинфекционных заболеваний», а также освоить навыки тейпирования и повысить тонус на занятиях по лечебной физической культуре. Приятным сюрпризом для участников акции стала живая музыка в исполнении проректора Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки Антона Щепара.

Кроме того, все желающие могли выпить кислородный коктейль, подышать морским бризом в соляной пещере и посмотреть фильмы в конференц-зале поликлиники.

«Пятничный вечер показал, что такой формат диспансеризации очень востребован. По предварительной записи на прием было зарегистрировано 45 человек, а по факту на диспансеризацию пришло практически вдвое больше. Кто-то из пришедших звонил своим знакомым и советовал быстро приезжать, кто-то просто садился в машину, ехал за родными и уже в полном составе приезжал на нашу акцию. Сотрудники поликлиники получили очень много положительных отзывов. Нижегородцам очень понравилось, что можно было обратиться к врачу после работы, в свободное время, и пройти при этом все виды обследований. Акцию охотно поддержали и сами медики, им тоже понравилась практика проведения диспансеризации в таком необычном формате», – подвела итоги главный врач Городской поликлиники №4 Канавинского района Нижнего Новгорода Инна Пудова.

Прием в поликлинике шел до последнего пациента. За часы акции «Ночь ПРОздоровье» медики провели 63 диагностических исследования и 104 врачебные консультации, 13 человек прошли проверку репродуктивного здоровья. В медучреждении заявили, что такая акция обязательно состоится и в следующем году.

Напомним, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации нацелено на достижение задач нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

