Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 декабря 2025 14:19Мобильную связь усилили в районах Нижегородской области перед Новым годом
19 декабря 2025 14:12Нижегородцам показали состояние конструкций аварийного стадиона "Водник"
19 декабря 2025 13:32АО "Транснефть – Верхняя Волга" – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес"
19 декабря 2025 13:27Бастрыкин заинтересовался закрытием нижегородской коррекционной школы
19 декабря 2025 13:05Нижегородцам объяснили, как защитить сердце в новогодние праздники
19 декабря 2025 10:1733 нижегородца отмечены за выдающийся вклад в развитие региона
19 декабря 2025 09:00Около 23 тысяч нижегородцев подхватили ОРВИ за неделю
19 декабря 2025 08:45Автоэксперт Лигачёв призвал пассажиров не пренебрегать ремнями безопасности
19 декабря 2025 08:00На капремонт нижегородской больницы №39 выделено еще 143 млн рублей
19 декабря 2025 07:00Почти 3 тысячи народных дружинников помогают нижегородским полицейским
Общество

Нижегородцам объяснили, как защитить сердце в новогодние праздники

19 декабря 2025 13:05 Общество
Нижегородцам объяснили, как защитить сердце в новогодние праздники

Фото: Никита Духник

Новогодние каникулы — время радости, семейных встреч и праздничных застолий. Однако для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями этот период может стать серьезным испытанием. Подготовка к праздникам, стресс, обилие еды и нарушение режима дня способны спровоцировать ухудшение самочувствия.

Чтобы избежать осложнений и провести праздники с комфортом, главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Тимощенко рекомендует придерживаться простых, но важных правил.

По словам специалиста, главная опасность на праздничном столе — переедание, особенно жирной, соленой и сладкой пищи. Врач советует не стремиться попробовать все блюда сразу, а сделать выбор в пользу более полезных продуктов: овощей, фруктов, нежирного мяса и рыбы.

"Заранее обсудите с близкими возможность приготовления более здоровых блюд на Новый год и Рождество", - также рекомендует она. 

Кроме того, Елена Тимощенко подчеркнула важность умеренного потребления алкоголя или полного отказа от него. Также она рекомендовала есть медленно и тщательно пережевывать пищу, чтобы снизить нагрузку на пищеварение, избежать переедания и резких скачков уровня сахара в крови.

Праздничное расслабление не должно означать полную неподвижность. Врач напомнила, что даже легкая физическая активность, например, ежедневные прогулки на свежем воздухе по 15–20 минут, способствуют улучшению кровообращения и укреплению сердца. Также важно соблюдать режим сна — не менее 7–8 часов в сутки.

Особое внимание кардиолог уделила стрессу, который часто сопровождает предновогоднюю суету. Она посоветовала не брать на себя все обязанности по подготовке к праздникам, а делегировать часть дел близким.

Врач также напомнила о необходимости регулярно контролировать артериальное давление и пульс. В случае появления тревожных симптомов — боли в груди, учащенного сердцебиения, головокружения — она советует немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее главный внештатный специалист гастроэнтеролог минздрава Нижегородской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением НОКБ имени Семашко Елена Колодей рассказала, как пережить новогоднее застолье без вреда для желудка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Новый год
Поделиться:
Новости по теме
15 декабря 2025 10:15Нижегородцам рассказали, сколько калорий можно сжечь в новогодней суете
12 декабря 2025 13:08Нарколог предупредил нижегородцев о вреде конфет с алкогольной начинкой
03 декабря 2025 16:29Диетолог Пичугина дала советы по составлению новогоднего меню
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных