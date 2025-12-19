Нижегородцам объяснили, как защитить сердце в новогодние праздники Общество

Фото: Никита Духник

Новогодние каникулы — время радости, семейных встреч и праздничных застолий. Однако для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями этот период может стать серьезным испытанием. Подготовка к праздникам, стресс, обилие еды и нарушение режима дня способны спровоцировать ухудшение самочувствия.

Чтобы избежать осложнений и провести праздники с комфортом, главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Тимощенко рекомендует придерживаться простых, но важных правил.

По словам специалиста, главная опасность на праздничном столе — переедание, особенно жирной, соленой и сладкой пищи. Врач советует не стремиться попробовать все блюда сразу, а сделать выбор в пользу более полезных продуктов: овощей, фруктов, нежирного мяса и рыбы.

"Заранее обсудите с близкими возможность приготовления более здоровых блюд на Новый год и Рождество", - также рекомендует она.

Кроме того, Елена Тимощенко подчеркнула важность умеренного потребления алкоголя или полного отказа от него. Также она рекомендовала есть медленно и тщательно пережевывать пищу, чтобы снизить нагрузку на пищеварение, избежать переедания и резких скачков уровня сахара в крови.

Праздничное расслабление не должно означать полную неподвижность. Врач напомнила, что даже легкая физическая активность, например, ежедневные прогулки на свежем воздухе по 15–20 минут, способствуют улучшению кровообращения и укреплению сердца. Также важно соблюдать режим сна — не менее 7–8 часов в сутки.

Особое внимание кардиолог уделила стрессу, который часто сопровождает предновогоднюю суету. Она посоветовала не брать на себя все обязанности по подготовке к праздникам, а делегировать часть дел близким.

Врач также напомнила о необходимости регулярно контролировать артериальное давление и пульс. В случае появления тревожных симптомов — боли в груди, учащенного сердцебиения, головокружения — она советует немедленно обращаться за медицинской помощью.

