Общество

Опасную колбасу нашли в Нижегородской области

12 декабря 2025 09:18 Общество
Опасную колбасу нашли в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники химико-токсикологического отдела Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" в ходе планового мониторинга пищевой продукции зафиксировали превышение допустимого уровня антибиотика в колбасе. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл.

Исследования проводились с 2 по 10 декабря 2025 года. В образцах вареной колбасы специалисты выявили содержание вещества "Окситетрациклин", превышающее установленные нормы.

Результаты лабораторного анализа были внесены в автоматизированную систему "ВЕСТА".

Окситетрациклин — это антибиотик, применяемый в ветеринарии для лечения домашних животных, в частности свиней и крупного рогатого скота. Его присутствие в продуктах животного происхождения вызывает обеспокоенность специалистов.

Избыточное применение антибиотиков в животноводстве способствует формированию устойчивых штаммов бактерий. Это, в свою очередь, снижает эффективность лечения инфекционных заболеваний у людей.

Кроме того, у некоторых людей возможны аллергические реакции на препараты тетрациклиновой группы. Они могут проявляться в виде кожных высыпаний, зуда, отеков, а в тяжелых случаях — анафилактического шока.

Антибиотики также способны нарушать баланс кишечной микрофлоры, что чревато дисбактериозом, расстройствами пищеварения и ослаблением иммунной защиты организма.

Специалисты подчеркивают, что постоянное употребление продуктов с остатками антибиотиков может способствовать накоплению этих веществ в тканях, повышая риск развития хронических заболеваний. Также длительное воздействие антибиотиков увеличивает нагрузку на печень и почки, что может привести к функциональным нарушениям этих органов.

Для снижения потенциальных рисков нижегородцам рекомендуют выбирать продукцию проверенных производителей, внимательно изучать маркировку и состав, а также отдавать предпочтение товарам с подтвержденным сертификатом качества.

Ранее сообщалось, что карантин после обнаружения опасного сорняка отменили в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

