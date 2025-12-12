Опасную колбасу нашли в Нижегородской области

Фото:
Сотрудники химико-токсикологического отдела Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" в ходе планового мониторинга пищевой продукции зафиксировали превышение допустимого уровня антибиотика в колбасе. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл.
Исследования проводились с 2 по 10 декабря 2025 года. В образцах вареной колбасы специалисты выявили содержание вещества "Окситетрациклин", превышающее установленные нормы.
Результаты лабораторного анализа были внесены в автоматизированную систему "ВЕСТА".
Окситетрациклин — это антибиотик, применяемый в ветеринарии для лечения домашних животных, в частности свиней и крупного рогатого скота. Его присутствие в продуктах животного происхождения вызывает обеспокоенность специалистов.
Избыточное применение антибиотиков в животноводстве способствует формированию устойчивых штаммов бактерий. Это, в свою очередь, снижает эффективность лечения инфекционных заболеваний у людей.
Кроме того, у некоторых людей возможны аллергические реакции на препараты тетрациклиновой группы. Они могут проявляться в виде кожных высыпаний, зуда, отеков, а в тяжелых случаях — анафилактического шока.
Антибиотики также способны нарушать баланс кишечной микрофлоры, что чревато дисбактериозом, расстройствами пищеварения и ослаблением иммунной защиты организма.
Специалисты подчеркивают, что постоянное употребление продуктов с остатками антибиотиков может способствовать накоплению этих веществ в тканях, повышая риск развития хронических заболеваний. Также длительное воздействие антибиотиков увеличивает нагрузку на печень и почки, что может привести к функциональным нарушениям этих органов.
Для снижения потенциальных рисков нижегородцам рекомендуют выбирать продукцию проверенных производителей, внимательно изучать маркировку и состав, а также отдавать предпочтение товарам с подтвержденным сертификатом качества.
Ранее сообщалось, что карантин после обнаружения опасного сорняка отменили в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+