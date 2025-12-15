  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 декабря 2025 16:4118 тонн сомнительного сыра "Российский" нашли в Нижегородской области
15 декабря 2025 16:2550 контейнеров для сбора одежды и текстиля установят в Нижнем Новгороде
15 декабря 2025 16:13Пик активности киберпреступников в Нижегородской области пришелся на август
15 декабря 2025 15:33Сильный снегопад накроет запад Нижегородской области 17 декабря
15 декабря 2025 15:09Незаявленную ДНК курицы обнаружили в колбасе в Нижегородской области
15 декабря 2025 14:43Межпозвоночные грыжи начали лечить с помощью лазера в Нижнем Новгороде
15 декабря 2025 14:33Нижегородские трамваи №2 продолжат ходить до площади Лядова
15 декабря 2025 13:16Украшенные к Новому году трамваи запустили в Нижнем Новгороде
15 декабря 2025 13:04800 студенческих общежитий по всей стране отремонтируют при поддержке "Единой России"
15 декабря 2025 12:55Каким должен быть образовательный кластер будущего, изучили "Ростелеком" и ФРИИ
Общество

18 тонн сомнительного сыра "Российский" нашли в Нижегородской области

15 декабря 2025 16:41 Общество
18 тонн сомнительного сыра Российский нашли в Нижегородской области

В Нижегородской области выявили крупную партию сыра с нарушениями в системе прослеживаемости. По информации управления Россельхознадзора по региону и Республике Марий Эл, специалисты ведомства пресекли попытку ввести в оборот 18,3 тонны продукции.

10 декабря на территории предприятия ООО "Фабрика Упаковки МТ" инспекторы обнаружили сыр "Российский", произведённый с использованием сырья из Татарстана. При этом документы, подтверждающие происхождение сырья, оказались аннулированными.

Срок годности продукции был указан до 12 декабря 2026 года. Однако отсутствие действительных подтверждающих документов не позволило установить происхождение и безопасность молочной продукции.

Вся партия сыра с нарушениями была направлена на два предприятия, расположенных в Татарстане. Сопроводительные ветеринарные документы на продукцию были официально аннулированы.

По итогам проверки нарушителям направлены информационные письма с разъяснением.

Ранее сообщалось, что незаявленный ингредиент был найден в составе колбасы на территории Нижегородской области. Также Россельхознадзор нашел опасную колбасу в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
Поделиться:
Новости по теме
05 декабря 2025 19:49Некачественную молочку выявили в нижегородских больницах
22 ноября 2025 11:28Растительные жиры нашли в нижегородском сливочном масле
21 ноября 2025 10:32Более 50 тонн молочки без документов сняли с оборота в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных