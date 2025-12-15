18 тонн сомнительного сыра "Российский" нашли в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области выявили крупную партию сыра с нарушениями в системе прослеживаемости. По информации управления Россельхознадзора по региону и Республике Марий Эл, специалисты ведомства пресекли попытку ввести в оборот 18,3 тонны продукции.

10 декабря на территории предприятия ООО "Фабрика Упаковки МТ" инспекторы обнаружили сыр "Российский", произведённый с использованием сырья из Татарстана. При этом документы, подтверждающие происхождение сырья, оказались аннулированными.

Срок годности продукции был указан до 12 декабря 2026 года. Однако отсутствие действительных подтверждающих документов не позволило установить происхождение и безопасность молочной продукции.

Вся партия сыра с нарушениями была направлена на два предприятия, расположенных в Татарстане. Сопроводительные ветеринарные документы на продукцию были официально аннулированы.

По итогам проверки нарушителям направлены информационные письма с разъяснением.

