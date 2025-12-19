Продажи квартир в новостройках Нижнего Новгорода выросли на 26,8% Экономика

Нижний Новгород стал лидером среди городов-миллионников по темпам роста продаж квартир в новостройках за 11 месяцев 2025 года. По данным сервисов "Яндекс Недвижимость" и "Пульс Продаж Новостроек", в городе заключено около 5,8 тыс. договоров долевого участия — на 26,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такой прирост стал самым высоким среди всех крупных городов страны. С весны 2025 года в Нижнем Новгороде наблюдается стабильное увеличение числа сделок. Всего за 11 месяцев здесь было реализовано более 280 тысяч квадратных метров жилья.

В целом по городам-миллионникам России за тот же период заключено свыше 212,6 тыс. договоров, что на 10,5% меньше, чем годом ранее. Общая площадь проданных квартир составила более 10,1 млн квадратных метров.

Коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров отметил, что, несмотря на общее снижение продаж, рынок начал оживать. По его словам, с весны 2025 года количество сделок постепенно растёт: если в мае их было около 15,7 тысячи, то в ноябре уже 27,5 тысячи. Он связал это с началом снижения ключевой ставки, ожиданиями по рефинансированию ипотеки, активностью застройщиков и возможными изменениями в льготных ипотечных программах.

Ранее сообщалось, что 1,58 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Нижегородской области с начала года.