Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
19 декабря 2025 15:00Продажи квартир в новостройках Нижнего Новгорода выросли на 26,8%
19 декабря 2025 13:55ЦБ понизил ключевую ставку до 16%
19 декабря 2025 11:40Нижегородская Volga C50 прошла сертификацию в России
19 декабря 2025 11:00Соглашение о субсидировании технопарка "Волга" может быть расторгнуто
19 декабря 2025 10:39Нижегородские сельхозпредприятия увеличили производство мяса
19 декабря 2025 10:00Нижегородская область получит федеральные средства на ремонт дорог
18 декабря 2025 17:04Люлин назвал принятие бюджета-2026 результатом большой совместной работы
18 декабря 2025 16:12Экономист усомнился в введении налога на сверхприбыль кредитных организаций
18 декабря 2025 14:18"Дзержинский водоканал" присоединился к федпроекту "Производительность труда"
18 декабря 2025 13:46Нижегородская область сэкономила на торгах в ноябре более 200 млн рублей
Экономика

Продажи квартир в новостройках Нижнего Новгорода выросли на 26,8%

19 декабря 2025 15:00 Экономика
Продажи квартир в новостройках Нижнего Новгорода выросли на 26,8%

Нижний Новгород стал лидером среди городов-миллионников по темпам роста продаж квартир в новостройках за 11 месяцев 2025 года. По данным сервисов "Яндекс Недвижимость" и "Пульс Продаж Новостроек", в городе заключено около 5,8 тыс. договоров долевого участия — на 26,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такой прирост стал самым высоким среди всех крупных городов страны. С весны 2025 года в Нижнем Новгороде наблюдается стабильное увеличение числа сделок. Всего за 11 месяцев здесь было реализовано более 280 тысяч квадратных метров жилья.

В целом по городам-миллионникам России за тот же период заключено свыше 212,6 тыс. договоров, что на 10,5% меньше, чем годом ранее. Общая площадь проданных квартир составила более 10,1 млн квадратных метров.

Коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров отметил, что, несмотря на общее снижение продаж, рынок начал оживать. По его словам, с весны 2025 года количество сделок постепенно растёт: если в мае их было около 15,7 тысячи, то в ноябре уже 27,5 тысячи. Он связал это с началом снижения ключевой ставки, ожиданиями по рефинансированию ипотеки, активностью застройщиков и возможными изменениями в льготных ипотечных программах.

Ранее сообщалось, что 1,58 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Нижегородской области с начала года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Недвижимость
Поделиться:
Новости по теме
16 декабря 2025 07:30Средний возраст жилых домов в Нижнем Новгороде составил 37,4 года
14 декабря 2025 12:36Нижегородцам объяснили, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
05 декабря 2025 09:00Нижегородским ЖК перестанут давать иностранные названия в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных