Общество

Два дома для переселенцев ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде

18 декабря 2025 16:06 Общество
Два новых МКД для переселенцев ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде завершили строительство и ввели в эксплуатацию два многоквартирных дома, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Проект реализован в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Программа действует с 2024 года и входит в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни".

По словам министра строительства региона Дмитрия Груничева, новые дома позволят расселить более 9 тысяч кв. метров аварийного жилья и улучшить условия проживания для 827 человек. Всего с начала действия программы в Нижнем Новгороде уже переселено свыше 11,5 тысячи кв. метров аварийного фонда, новые квартиры получили 814 жителей.

Один из новых домов построен в Автозаводском районе на улице Садовой. Это восьмиэтажное здание, в котором 109 квартир, рассчитанных на 312 человек. Второй дом, десятиэтажный, расположен в Сормовском районе на улице Зайцева. В нем 189 квартир, куда переедут 515 нижегородцев.

В доме на Садовой уже началась передача ключей. Ранее уже были сданы три дома, еще один планируется ввести в эксплуатацию в Приокском районе на улице 40 лет Победы в ближайшее время.

Нацпроект "Инфраструктура для жизни", стартовавший в 2025 году по инициативе президента России Владимира Путина, направлен на развитие социально значимой инфраструктуры. Он включает 12 федеральных проектов, охватывающих жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, общественный транспорт и безопасность дорожного движения.

Ранее сообщалось, что выбран подрядчик на строительство 10-этажного дома общей площадью 21 тысяча кв. метров на улице 8 Марта в Сормове.

Теги:
Ветхий фонд Жилье Нацпроект
