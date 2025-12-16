Более 1,5 млн кв. метров жилья ввели в Нижегородской области в 2025 году Экономика

В Нижегородской области за январь–ноябрь 2025 года введено в эксплуатацию 1,58 млн квадратных метров жилья. Это на 13,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Такие данные опубликовал Росстат.

Основную часть нового жилья — 1,05 млн квадратных метров — построили жители региона. Однако и этот показатель снизился: на 11,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В ноябре 2025 года в регионе было введено 196,8 тысячи квадратных метров жилья, из которых 86,8 тысячи построено населением. По сравнению с ноябрем 2024 года, объемы строительства снизились на 43,4% и 60,4% соответственно.

Отметим, что в 2025 году в Нижегородской области предполагается ввести в эксплуатацию более 1,7 млн кв. метров жилья.

Также сообщалось, что средний возраст жилых домов в Нижнем Новгороде составил 37,4 года.