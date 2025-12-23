Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

МИД России вручил журналистам доски с Городецкой росписью

23 декабря 2025 10:27 Общество
МИД России вручил журналистам доски с Городецкой росписью

Фото: МИД

Министерство иностранных дел России провело предновогоднюю встречу с представителями СМИ, в ходе которой вручило гостям необычные сувениры — деревянные доски, украшенные традиционной городецкой росписью. Об этом сообщает РИА Новости.

На одной стороне подарочной доски изображено здание МИД, на другой — написаны юмористические частушки. Один из текстов звучит так: "Если мучает тоска — Городецкая доска. Для разделки всякой дичи — вроде Сороса и БДИПЧи".

Напомним, в июне 2025 года в Нижегородской области открылся первый в России музей Городецкой росписи. В экспозиции — около 400 экспонатов: от старинных тарелок XVIII века до произведений признанных мастеров. Часть предметов демонстрируется в музее Городца впервые, а некоторые были возвращены в Россию с зарубежных аукционов.

Также сообщалось, что нижегородские народные промыслы признали лучшими в России.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Искусство МИД НХП
