МИД России вручил журналистам доски с Городецкой росписью Общество

Фото: МИД

Министерство иностранных дел России провело предновогоднюю встречу с представителями СМИ, в ходе которой вручило гостям необычные сувениры — деревянные доски, украшенные традиционной городецкой росписью. Об этом сообщает РИА Новости.

На одной стороне подарочной доски изображено здание МИД, на другой — написаны юмористические частушки. Один из текстов звучит так: "Если мучает тоска — Городецкая доска. Для разделки всякой дичи — вроде Сороса и БДИПЧи".

Напомним, в июне 2025 года в Нижегородской области открылся первый в России музей Городецкой росписи. В экспозиции — около 400 экспонатов: от старинных тарелок XVIII века до произведений признанных мастеров. Часть предметов демонстрируется в музее Городца впервые, а некоторые были возвращены в Россию с зарубежных аукционов.

Также сообщалось, что нижегородские народные промыслы признали лучшими в России.