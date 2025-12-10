Новогодняя гостиная открылась в пространстве "Хохлома" в Нижнем Новгороде

Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 17:52 Культура и отдых
Фото: Максим Герасимов

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Зарядиться праздничным настроением, узнать историю хохломы и выбрать уникальный подарок можно в новогодней гостиной (0+), которая открылась сегодня в культурном пространстве "Хохлома" в центре Нижнего Новгорода. На мероприятии побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что открытие гостиной приурочено к важному событию — годовщине бренда "Хохлома", объединяющего два предприятия: "Хохломская роспись" и "Ковернинская хохлома".

"Казалось бы, небольшой срок, но почему так важно это для нас. Потому что еще недавно мало кто верил, что народно-художественный промысел может быть модным. Что он способен занять достойное место среди мировых брендов, что его будут носить первые лица государства — на официальных приемах, дипломатических встречах и в повседневной жизни. Мало кто ожидал, что изделия с хохломским орнаментом появятся на подиумах и в телеэфирах, а предметы быта вновь вернутся в дома россиян. Ведь нередко звучала фраза: "мы устали от хохломы". Но на самом деле устали не от самого промысла, а от однообразия его цветовых решений", — подчеркнул Яковлев.

Министр отметил, что хохлома — это богатый народный промысел, отличающийся широкой цветовой палитрой, выразительным объемом рисунков и сложными орнаментами. На протяжении многих лет эти узоры бережно собирались, хранились, систематизировались и оцифровывались.

"Сегодня мы имеем возможность обращаться к этим традиционным мотивам, вдохновляться ими и переносить их на современные формы. Мы можем использовать старинные орнаменты в новом прочтении, а классические формы — наполнять новым смыслом", - добавил министр.

По словам Сергея Яковлева, за последний год на фабрику "Хохломская роспись" вернулись более 50 специалистов — художников и технологов. А "Ковернинская хохлома" перешла в собственность Нижегородской области и также будет активно развиваться. "Мы не хотим заниматься только сохранением. Для нас важно развитие промысла", — отметил он.

Директор АНО "Хохлома" Софья Юдина рассказала, что праздничная зона задумана как место встреч друзей и семей. Гостей встречает красная огненная лошадка — символ наступающего 2026 года. В пространстве можно отправить новогоднюю открытку, сделать фото с символом года и увидеть уникальные ретро-коллекции, созданные по архивным эскизам 30–40-х годов.

"Это удивительное путешествие в мир хохломы, которую мы раньше не знали с этой стороны", — отметила Юдина.

Выставка на втором этаже будет работать до 15 января. Гости смогут не только познакомиться с новогодней коллекцией, но и приобрести изделия, чтобы украсить праздничный стол или порадовать близких. 

Ранее сообщалось, что сборная России по фигурному катанию будет выступать в хохломской форме.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
культура НХП Хохлома
