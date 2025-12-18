Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

11 нижегородских предприятий НХП участвуют в выставке "Ладья. Зимняя сказка – 2025" в Москве

18 декабря 2025 17:01 Общество
11 нижегородских предприятий НХП участвуют в выставке Ладья. Зимняя сказка – 2025 в Москве

Фото: минтур Нижегородской области

11 предприятий народных художественных промыслов Нижегородской области представили свою продукцию на выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка – 2025» (0+), которая проходит в Москве на площадке выставочного центра «Тимирязев центр». Как сообщили в министерстве туризма и промыслов региона, все желающие могут бесплатно посетить выставку-ярмарку до 21 декабря.

«Сегодня Нижегородская область занимает второе место в стране по объемам производства изделий народных художественных промыслов. Для региона важно поддерживать предприятия отрасли, помогать им повышать свою узнаваемость и, конечно, расширять рынки сбыта. Отличное подспорье в этом – участие в федеральных выставках. Приглашаю жителей и гостей столицы познакомиться с нашими уникальными промыслами на выставке «Ладья. Зимняя сказка–2025». Это отличная возможность приобрести эксклюзивные новогодние подарки, созданные руками мастеров по многовековым технологиям», – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

На региональном стенде гостям доступны изделия с хохломской, семёновской и городецкой росписью, филигранные и художественные изделия из металла, ножевая продукция, работы мастеров, занимающихся золотной вышивкой, а также резные изделия из кости, вещи, выполненные в технике ручного ткачества, продукция из кожи.

Также на стенде  можно узнать о некоторых секретах нижегородских мастеров.

«В экспозиции стенда мы впервые представляем выставку «Секреты нижегородских мастеров». В ней раскрыты технологии производства изделий народных художественных промыслов: этапы создания матрешки, хохломской и городецкой росписи, ворсменских ножей, работа с костью, а также техника гипюра», – рассказала генеральный директор Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области Елена Краюшкина.

Всего в выставке «Ладья. Зимняя сказка – 2025» принимают участие свыше тысячи представителей организаций промыслов, индивидуально работающих художников и мастеров, а также творческих объединений из 72 регионов России. 

В министерстве туризма и промыслов Нижегородской области напомнили, что развитие мест традиционного бытования народных художественных промыслов – одна из составляющих работы в рамках нового национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Новый национальный проект реализуется по решению президента РФ Владимира Путина и является преемником действовавшего до 2025 года нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект входит пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

