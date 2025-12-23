Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Строительство первого детсада по КРТ завершилось в Кстовском районе

23 декабря 2025 12:47 Общество
Строительство первого детсада по КРТ завершилось в Кстовском районе

Фото: Максим Герасимов

Первый детский сад, построенный в рамках комплексного развития территорий (КРТ), введен в эксплуатацию в ЖК “Савин Парк” в Кстовском районе. Объект полностью возведен за счет инвестора. Об этом сообщил замгубернатора Сергей Морозов на заседании областного правительства по итогам 2025 года и реализации нацпроекта “Инфраструктура для жизни”.

По словам Морозова, еще несколько лет назад обязательства инвесторов по строительству социальных объектов встречались крайне редко, тогда как сегодня это становится нормой. Он подчеркнул, что детский сад в “Савин Парке” стал первым таким объектом в рамках КРТ и был полностью профинансирован инвестором. 

Напомним, трехэтажное здание общей площадью более 5000 кв. метров рассчитано на 280 воспитанников. Помимо групповых помещений, в детском саду предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, а также отдельные классы для развивающих занятий.

Интерьеры будущего дошкольного учреждения выполнены в спокойных пастельных тонах, которые не отвлекают от образовательного процесса. Окна игровых и спален выходят в сад, что позволяет снизить уровень уличного шума. На прилегающей территории обустроены спортивные и игровые площадки с современным оборудованием и теневыми навесами.

По словам Морозова, в целом с 2020 года заключено 23 договора в рамках КРТ. Они предусматривают строительство за счет инвесторов 20 детских садов, четырех школ и четырех поликлиник, а также сохранение десяти объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что по итогам года обеспеченность жильем составит около 32 кв. метров на одного жителя в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что по итогам года обеспеченность жильем составит около 32 кв. метров на одного жителя в Нижегородской области.

Детсады КРТ Нацпроект
