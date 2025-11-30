Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Общество

Три детсада и 8 школ закроют на ремонт в Нижегородской области в 2026 году

30 ноября 2025 12:45 Общество
Три детсада и 8 школ закроют на ремонт в Нижегородской области в 2026 году

В 2026 году в Нижегородской области временно прекратят работу восемь школ и три детских сада — все они будут закрыты на комплексный ремонт. Об этом рассказал глава регионального министерства образования в беседе с агентством "Время Н".

Четыре школы из этого списка планируют обновить за один год. Речь идет о школе №123 в Ленинском районе Нижнего Новгорода, школе №48 в Приокском районе, Большемокринской средней школе в селе Большое Мокрое Кстовского района и Мотмосской средней школе в селе Мотмос в Выксе. 

Еще четыре образовательных учреждения пройдут комплексный ремонт в течение двух лет — с 2026 по 2027 год. Это школа №93 в Московском районе, школа №76 в Сормовском районе в Нижнем Новгороде, а также школы №1 в Кстове и №11 в Павлове.

Во время проведения работ школьники будут переведены в другие, ближайшие учебные заведения.

Параллельно с этим в 2026 году начнется ремонт в трех дошкольных учреждениях: детском саду №18 "Малыш" в рабочем поселке Пижма Тоншаевского округа, детсаду №3 "Сказка" в Княгинине и в саду "Солнышко" в Сеченове.

Завершить все работы на объектах дошкольного образования власти рассчитывают в течение одного года.

Все запланированные ремонты пройдут в рамках нацпроекта "Семья".

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что новый корпус нижегородской школы №103 построят в 2027 году. 

Также сообщалось, что на ремонт и строительство нижегородских школ в 2026 году направят 2,2 млрд рублей. 

